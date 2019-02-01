'Günün Fırsatı' Anadolu Efes'in maçında! iddaa'da öne çıkan...
Nesine.com'un iddaa basketbol yazarları, bültende 'Günün Fırsatı' olarak yer alan 'Panathinaikos - Anadolu Efes' karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...
Ümit Avcı'dan 'Panathinaikos - Anadolu Efes' iddaa analizi
Haftanın kritik maçlarından bir tanesi Yunanistan’da oynanacak. Panathinaikos ile Anadolu Efes mücadelesi en çok dikkat çeken maç olabilir.
Pitino yönetiminde çıktığı 6 Euroleague maçının 4 tanesini kaybetti Panathinaikos ve 3 haftadır kazanamıyor. Ancak kaybettikleri tüm maçlar deplasmandaydı. Sahalarında CSKA ve Barcelona gibi ekipleri yıkmayı başardılar. İki iç saha maçında da hücumda önemli işler yaptılar. Pitino ile birlikte takımın yapısını da değiştiler. Hem Kilpatrick, hem de Payne takviyeleri yaptılar.
İstanbul’daki maçta temsilcimiz rakibini mükemmel savunmuş ve farklı kazanmıştı. Son Real maçını saymazsak deplasmanlarda daha iyi savunma yapmaya çalışan bir Efes izliyoruz. Bunu Panathinaikos karşısında da tekrar etmek isteyecektir Ergin Ataman’ın öğrencileri. Bu maçı kazanmak Efes için ilk 4 içinde yer almak için çok önemli adım atmak anlamına geliyor. Yani konsantrasyon çok üst seviyede olacaktır.
Ben temsilcimizin galip geleceğini düşünüyorum.
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