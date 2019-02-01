'Günün Fırsatı' Anadolu Efes'in maçında! iddaa'da öne çıkan...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri'Günün Fırsatı' Anadolu Efes'in maçında! iddaa'da öne çıkan...
GeriBasketbol 'Günün Fırsatı' Anadolu Efes'in maçında! iddaa'da öne çıkan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
01.02.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

'Günün Fırsatı' Anadolu Efes'in maçında! iddaa'da öne çıkan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Günün Fırsatı' Anadolu Efes'in maçında! iddaa'da öne çıkan...

Nesine.com'un iddaa basketbol yazarları, bültende 'Günün Fırsatı' olarak yer alan 'Panathinaikos - Anadolu Efes' karşılaşmasını sizler için değerlendirdi...

Ümit Avcı'dan 'Panathinaikos - Anadolu Efes' iddaa analizi

Haftanın kritik maçlarından bir tanesi Yunanistan’da oynanacak. Panathinaikos ile Anadolu Efes mücadelesi en çok dikkat çeken maç olabilir.

Pitino yönetiminde çıktığı 6 Euroleague maçının 4 tanesini kaybetti Panathinaikos ve 3 haftadır kazanamıyor. Ancak kaybettikleri tüm maçlar deplasmandaydı. Sahalarında CSKA ve Barcelona gibi ekipleri yıkmayı başardılar. İki iç saha maçında da hücumda önemli işler yaptılar. Pitino ile birlikte takımın yapısını da değiştiler. Hem Kilpatrick, hem de Payne takviyeleri yaptılar.

İstanbul’daki maçta temsilcimiz rakibini mükemmel savunmuş ve farklı kazanmıştı. Son Real maçını saymazsak deplasmanlarda daha iyi savunma yapmaya çalışan bir Efes izliyoruz. Bunu Panathinaikos karşısında da tekrar etmek isteyecektir Ergin Ataman’ın öğrencileri. Bu maçı kazanmak Efes için ilk 4 içinde yer almak için çok önemli adım atmak anlamına geliyor. Yani konsantrasyon çok üst seviyede olacaktır.

Ben temsilcimizin galip geleceğini düşünüyorum.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 971Panathinaikos -(3,5h) Anadolu Efes
    1
    MS2
    1,70
    5055kez oynandı
Hemen Oyna

Anadolu Efes'in Euroleague maçları CANLI yayınla Nesine.com'da!

İddaa Euroleague Tahminleri - 1 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Orkun Hınçer ve Selahi Aydın, 1 Şubat Cuma iddaa programında yer alan Euroleague maçlarını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Günün Fırsatı' Anadolu Efes'in maçında! iddaa'da öne çıkan...

Darüşşafaka Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Kagawa'nın sözleşme detayları açıklandı

Tolgay Arslan efsane sözleri paylaştı: Fenerbahçe'nin büyüklüğü...