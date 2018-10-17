Günün Euroleague iddaa bankoları burada!
Dün Darüşşafaka kazandı, bugün gözler Anadolu Efes ve Fenerbahçe üzerinde olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'nın bankolarına göz atalım...
Ümit Avcı'dan 'Anadolu Efes - Zalgiris' analizi
Anadolu Efes sezona çok iyi başladı ve oynadığı tüm resmi maçlardan galip ayrıldı.
Hafta sonu Daçka karşısında oyun olarak beklentilerin altında kaldı yeşil-siyahlılar ama Micic'in hücum, Doğuş'un savunma performansıyla yine kazanmayı başardı.
Zalgiris ise geçen yılki Final Four başarısının ardından bu sezona tutuk başladı. Takımın kilit isimlerinden Pangos'u Barcelona'ya, Toupane'ı Olimpiakos'a kaptıran Zalgiris, henüz onların boşluğunu doldurmuş gözükmüyor.
Euroleague'e sahalarında aldıkları Baskonia yenilgisiyle giren Zalgiris, Litvanya'da da Neptunas'a sahasında farklı kaybetti. Bu görüntüleriyle Efes deplasmanında direnmeleri de çok kolay gözükmüyor.
Lacivert-beyazlı temsilcimiz, sahasında farklı kazanacaktır.
Gökhan German'dan 'Fenerbahçe - Khimki' analizi
Khimki, geçen hafta Olympiakos'a evinde 86-67 yenilirken, takımın 34 sayısını Shved attı. Şutların neredeyse yarısını Shved kullandı. Böyle bir oyun düzeninde başarılı olmaları çok zor.
Geçen yılki takımdan Thomas Robinson, Todoroviç, James Anderson gibi isimler ayrıldı. Tyler Honeycutt da rahmetli oldu. Dee Bost, Tony Crocker, Casey Prather gibi vasat sayılacak Amerikalılar aldılar. Jordan Mickey fark yaratabilir belki ama onunda ilk Euroleague sezonu. Doğru hamleler yapamadılar.
Fenerbahçe ilk hafta Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etti. Bu skor ölçü olmayabilir belki ama Khimki'den daha iyi durumdalar.
Shved yine böyle oynarsa Fenerbahçe için farklı bir galibiyet daha gelebilir. Rus ekibi, Gran Canaria kadar kötü savunma yapmayacaktır. İlk tercihim alt. Ardından ilk yarı 1 seçeneğini öneriyorum.
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