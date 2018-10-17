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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
17.10.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Günün Euroleague iddaa bankoları burada!

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Günün Euroleague iddaa bankoları burada!

Dün Darüşşafaka kazandı, bugün gözler Anadolu Efes ve Fenerbahçe üzerinde olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'nın bankolarına göz atalım...

Ümit Avcı'dan 'Anadolu Efes - Zalgiris' analizi

Anadolu Efes sezona çok iyi başladı ve oynadığı tüm resmi maçlardan galip ayrıldı.

Hafta sonu Daçka karşısında oyun olarak beklentilerin altında kaldı yeşil-siyahlılar ama Micic'in hücum, Doğuş'un savunma performansıyla yine kazanmayı başardı.

Zalgiris ise geçen yılki Final Four başarısının ardından bu sezona tutuk başladı. Takımın kilit isimlerinden Pangos'u Barcelona'ya, Toupane'ı Olimpiakos'a kaptıran Zalgiris, henüz onların boşluğunu doldurmuş gözükmüyor.

Euroleague'e sahalarında aldıkları Baskonia yenilgisiyle giren Zalgiris, Litvanya'da da Neptunas'a sahasında farklı kaybetti. Bu görüntüleriyle Efes deplasmanında direnmeleri de çok kolay gözükmüyor.

Lacivert-beyazlı temsilcimiz, sahasında farklı kazanacaktır.

En Çok Oynanan Bahis
  • 819Anadolu Efes -(2,5h-5,5h) Zalgiris
    2
    İM1/1
    2,25
    13070kez oynandı
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Gökhan German'dan 'Fenerbahçe - Khimki' analizi

Khimki, geçen hafta Olympiakos'a evinde 86-67 yenilirken, takımın 34 sayısını Shved attı. Şutların neredeyse yarısını Shved kullandı. Böyle bir oyun düzeninde başarılı olmaları çok zor.

Geçen yılki takımdan Thomas Robinson, Todoroviç, James Anderson gibi isimler ayrıldı. Tyler Honeycutt da rahmetli oldu. Dee Bost, Tony Crocker, Casey Prather gibi vasat sayılacak Amerikalılar aldılar. Jordan Mickey fark yaratabilir belki ama onunda ilk Euroleague sezonu. Doğru hamleler yapamadılar.

Fenerbahçe ilk hafta Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etti. Bu skor ölçü olmayabilir belki ama Khimki'den daha iyi durumdalar.

Shved yine böyle oynarsa Fenerbahçe için farklı bir galibiyet daha gelebilir. Rus ekibi, Gran Canaria kadar kötü savunma yapmayacaktır. İlk tercihim alt. Ardından ilk yarı 1 seçeneğini öneriyorum.

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Hızlı Hücum - 17 Ekim Euroleague TahminleriNesine TV editörleri Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe, günün Euroleague karşılaşmalarını Hızlı Hücum'da sizler için değerlendirdi!
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