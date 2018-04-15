Günün en popüler iddaa maçları burada! İlk sırada...
İtalya'dan İspanya'ya, Türkiye'den Almanya'ya... Nesine.com'un en popüler iddaa maçlarına göz atalım...
Werder-Leipzig ve Lazio-Roma maçları CANLI yayınla Nesine.com'da!
- Hem derbide, hem de Bundesliga'daki kritik maçta iddaa oyuncuları "2.5 ÜST" tercih ediyor.
- Werder Bremen'in son 5 lig maçı, Leipzig'in ise son 5 resmi maçının 4'ünde 2.5 barajı aşıldı.
- Lazio'nun son 8 resmi maçının 7'sinde karşılıklı gol oldu, 6'sı 2.5 ÜST bitti.
- Roma'da Cengiz Ünder'in durumu maç saati netleşecek.
Hafta arası Devler Ligi'nde karşılaşan Juventus ve Real Madrid, açık favori oldukları lig maçlarına çıkıyor.
- Juventus, evindeki son 6 lig maçını kazandı, Sampdoria'ya evinde oynadığı son 2 lig maçında 9 gol attı.
- Malaga, ligdeki son 10 maçının 8'ini kaybetti, Real Madrid'i ligde 10 maçtır yenemiyor.
- Real Madrid, deplasmandaki son 5 lig maçının 4'ünü kazandı, bu 4 maçta 13 gol attı.
Günün en popüler iddaa maçı Spor Toto Süper Lig'den!
- Beşiktaş ve Fenerbahçe hata yapmadı, zirve yarışı iyice kızıştı.
- Beşiktaş ve Başakşehir 59 puanda, Galatasaray ve Fenerbahçe ise 57.
- Bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanan, bu 14 maçta 40 gol atan Galatasaray'a güven yüksek!
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