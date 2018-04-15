Günün en popüler iddaa maçları burada! İlk sırada...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
15.04.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Günün en popüler iddaa maçları burada! İlk sırada...

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Günün en popüler iddaa maçları burada! İlk sırada...

İtalya'dan İspanya'ya, Türkiye'den Almanya'ya... Nesine.com'un en popüler iddaa maçlarına göz atalım...

Werder-Leipzig ve Lazio-Roma maçları CANLI yayınla Nesine.com'da!

- Hem derbide, hem de Bundesliga'daki kritik maçta iddaa oyuncuları "2.5 ÜST" tercih ediyor.

- Werder Bremen'in son 5 lig maçı, Leipzig'in ise son 5 resmi maçının 4'ünde 2.5 barajı aşıldı.

- Lazio'nun son 8 resmi maçının 7'sinde karşılıklı gol oldu, 6'sı 2.5 ÜST bitti.

- Roma'da Cengiz Ünder'in durumu maç saati netleşecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 149Werder Bremen - Rb Leipzig
    3
    2,5Üst
    1,35
    15380kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
En Çok Oynanan Bahis
  • 153Lazio - Roma
    3
    2,5Üst
    1,50
    13950kez oynandı
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Maç Sonucu Bahsini Seç

Hafta arası Devler Ligi'nde karşılaşan Juventus ve Real Madrid, açık favori oldukları lig maçlarına çıkıyor.

- Juventus, evindeki son 6 lig maçını kazandı, Sampdoria'ya evinde oynadığı son 2 lig maçında 9 gol attı.

- Malaga, ligdeki son 10 maçının 8'ini kaybetti, Real Madrid'i ligde 10 maçtır yenemiyor.

- Real Madrid, deplasmandaki son 5 lig maçının 4'ünü kazandı, bu 4 maçta 13 gol attı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 150Juventus - Sampdoria
    3
    MS1
    1,10
    17418kez oynandı
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En Çok Oynanan Bahis
  • 154Malaga - Real Madrid
    3
    MS2
    1,15
    14245kez oynandı
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Günün en popüler iddaa maçı Spor Toto Süper Lig'den!

- Beşiktaş ve Fenerbahçe hata yapmadı, zirve yarışı iyice kızıştı.

- Beşiktaş ve Başakşehir 59 puanda, Galatasaray ve Fenerbahçe ise 57.

- Bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanan, bu 14 maçta 40 gol atan Galatasaray'a güven yüksek!

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,60
    39707kez oynandı
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İddaa Tahminleri - 15 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 15 Nisan Pazar İddaa programından Hollanda Eredivisie ve Fransa Ligue 1‘den güvendiği karşılaşmaları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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