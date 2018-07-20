Günün en ideal "2-3 GOL" maçı Danimarka'dan!
Son şampiyon Midtjylland, kendi evinde beklenmedik puan kaybıyla sezona başladı. 2013/14 sezonundaki şampiyonluktan sonra beklentilerin hep altında kalan Aalborg ise SonderjyskE'yi 1-0 geçmeyi başardı.
Aalborg
-Sağ bek Patrick Kristensen ve stoper Kasper Pedersen ilk maçı kaçırmışlardı, bu akşam için de durumları belirsiz.
- İlk maç oynamayan bir diğer isim, 94 doğumlu kanat oyuncusu, Perulu Edison Flores için kararı teknik direktör Morten Wieghorst verecek.
- 2013/14 sezonundaki şampiyonluktan sonra beklentilerin hep altında kaldılar ama sezona SonderjyskE'yi 1-0 geçerek başladılar.
Midtjylland
- Son şampiyon Midtjylland ise kendi evinde beklenmedik puan kaybıyla sezona başladı.
- Topa daha çok hakim oldukları Aarhus maçını, 88'inci dakikada kaçırdıkları penaltı yüzünden 0-0 bitirmek zorunda kaldılar.
- Önümüzdeki hafta arası Astana deplasmanına gidecekler. (5 bin 170 km)
Günün en ideal "2-3 GOL" maçı!
- İki takım da geçtiğimiz sezon oynadıkları son 5 resmi maçın 3'ünü bu aralıkta bitirdi.
- Mads-Kristoffer Kristoffersen'in bu sezon yönettiği 2 resmi maçta da 3'er gol oldu.
- Zorlu Kazakistan yolculuğu öncesi, Midtjylland'ın ikinci yarı aktif dinlenme yapması beklenebilir.
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