Günün en çok oynanan iddaa maçları burada! Misli.com yazarlarından bankolar...

Hem futbol, hem de basketbolda hangi maçlar ön planda?

Misli.com yazarları senin için günün "en çok" oynanan iddaa maçlarına yorum yaptı.

ANDERLECHT - CLUB BRUGGE

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Bu karşılaşmaya iddaa oynayan üyelerin %21'den fazlası Club Brugge tarafında yerini almış durumda.

Misli.com yazarı Esat Soydabircan; "Club Brugge, Belçika'yı domine etmiş durumda. Anderlecht karşısında kazanmaları şaşırtmaz." dedi.

BASKONIA - REAL MADRID

Misli.com'da TEK MAÇ fırsatıyla ve CANLI BAHİS keyfiyle bültende yerini alan Euroleague karşılaşmasına ilgi büyük!

Bu karşılaşmayı iddaa kuponlarına ekleyen üyelerin "Real Madrid kazanır" ve "159.5 ÜST" tercihlerinin yanında yer aldığını görüyoruz.

Misli.com yazarı Gökhan German; "Real Madrid salı günü Milano karşısında zorlandı ama 3. periyotta maçı kopardı. Baskonia ise Valencia deplasmanında dağıldı. İki takım arasında Vitoria'da oynanan son maçlar çok yüksek skorlarla geçiyor. Bu maçta da toplam sayı barajı aşılır." dedi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Anderlecht iç sahada oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. 3'ünde skor 0-0'dı.

- Anderlecht ile Club Brugge arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Club Brugge kazandı.

- Real Madrid son 5 maçta fire vermedi.

- Baskonia, Real Madrid ile oynadığı son 9 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

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