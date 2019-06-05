Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Günün bomba transfer haberleri! Son dakika sürprizi...
Lig bitti, transfer tahtası açıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte Anadolu takımları da transfer taarruzuna başladı.
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SAGNA FENERBAHÇE'YE
Fenerbahçeli yetkililer, Senegal formasıyla 3 maçta 4 gol atan ve turnuvanın en çok parlayan isimlerinden olan Amadou Sagna’yı mercek altına aldı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu Senegal 3. Lig’nde Cayor Foot’ta oynuyor. Sagna’yla ilgili son derece olumlu bir rapor sunan gözlemciler, şu anda maliyeti çok düşük olan genç yıldız için bir an önce harekete geçilmesini önerdi.
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AVCI MLAPA DEDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Venlo'da forma giyen ve 32 maçta 15 gol atan Togolu forvet Peniel Mlapa'yı takibe aldı.
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OLCAY LİSTEDE
Yeni sezonda düşme tehlikesi yaşamak istemeyen İzmir temsilcisi, teknik direktör Tamer Tuna’nın talebi üzerine bordo-mavili kulüple yollarını ayırmaya hazırlanan Olcay Şahan’ı listesine dahil etti
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FENER'E SÜPER GOLCÜ
Fulham’ın satış listesine koyduğu 24 yaşındaki Mitroviç için ise Fenerbahçe kiralama teklifi hazırladı. Damien Comolli’nin Fulham dışında Chelsea’yi de ziyaret edeceği ve Mavilerle de Tammy Abraham için görüşeceği belirtiliyor.
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MERT MÜLDÜR HAMLESİ
Beşiktaş, Avusturya ekibi Rapid Wien’in 20 yaşındaki stoperi Mert Müldür’ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar’ın, Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien’in formasıyı giyen Mert Müldür’ün peşinde olduğu öğrenildi.
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ALİOUİ'NUN MENAJERİ GELİYOR
Santrfor arayışlarını sürdüren Fırtına’nın gündeminde yer alan Fransa’da Nimes forması giyen Rachid Alioui’nun menaJeri Trabzon’a geliyor...
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ÖZEL MADDEYLE ASLAN
Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, sarı kırmızılı takıma transfer oluyor. Milli futbolcunun sözleşmesinde bulunan özel madde, Galatasaray'a transferini kolaylaştıracak. Mukavelede yazan, "2 milyon euroya serbest kalır" maddesi, sarı-kırmızılıların önünü iyice açtı.
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ARTIK SATIŞ LİSTESİNDE
Sarı-Kırmızılılar’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Bruma, kulübü Leipzig’de kadro dışı bırakıldı. Takımın yeni teknik patronu Nagelsmann’ın, disiplinsiz davranışları gerekçesiyle, Augustin’le birlikte gözden çıkardığı Bruma, artık satış listesinde.
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DİAGNE'NİN YERİNE MARTİ
Diagne ile problem yaşayan ve golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray için flaş bir isim daha ortaya atıldı. İspanyol medyasına göre Cimbom, Levante forması giyen Roger Marti ile ilgileniyor..
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VOLKAN DEMİREL İÇİN ADA İDDİASI
Fenerbahçe yönetimine yaptığı, "Maç başına ödeme yapın" teklifine henüz cevap alamadı. Fakat İngiltere'den Volkan'a sürpriz bir teklif geldi. Bu sezon son anda Championship'te kalmayı başaran Londra ekibi Millwall'ın tecrübeli bir file bekçisine ihtiyacı olduğu bu anlamda Volkan Demirel'i listesine aldığı iddia edildi.
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GOMEZ'E VETO
Mario Gomez Beşiktaş'a haber gönderdi ama Beşiktaş yönetimi oyuncuya bu transferi kesinlikle düşünmediğini iletti. Avcı'nın da bilgisi alınarak siyah beyazlı yönetim bu transferi veto etti.
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KAPI AÇILMADI
Başakşehir'de geçirdiği "karanlık" kiralık dönemin ardından Barcelona'ya dönen ve sezon içinde yaptığı röportajlarda "Galatasaraylıyım, Galasaray'ın evladıyım, gel derlerse giderim, Galatasaray beni istemedi" gibi sözlerle transfer için sinyali veren, menajeri Ahmet Bulut'un da "Terim'den özür dilemeye hazır" diyerek sarı-kırmızılı yönetime mesaj yolladığı Arda Turan için deneyimli hocadan olumlu yanıt gelmedi. (Fotomaç)
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MALCOM İÇİN RESMİ TEMAS
Barça'nın 40 milyon euro'ya aldığı 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, iyi bir sezon geçirmemişti. Katalan ekibinin yönetimi, Koç'un isteğine "Malcom'u ikna ederseniz size onu kiralarız" cevabını iletmişti. Bunun üzerine resmi temaslar başladı. Sarı-lacivertliler, hücum oyuncusunun menajeri Luiz Fernando Menez ile masaya oturdu.