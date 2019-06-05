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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah, Fanatik, Takvim, Fotomaç
05 Haziran 2019 - 10:24,

Günün bomba transfer haberleri! Son dakika sürprizi...

Lig bitti, transfer tahtası açıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte Anadolu takımları da transfer taarruzuna başladı.

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1/14SAGNA FENERBAHÇEYE

SAGNA FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçeli yetkililer, Senegal formasıyla 3 maçta 4 gol atan ve turnuvanın en çok parlayan isimlerinden olan Amadou Sagna’yı mercek altına aldı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu Senegal 3. Lig’nde Cayor Foot’ta oynuyor. Sagna’yla ilgili son derece olumlu bir rapor sunan gözlemciler, şu anda maliyeti çok düşük olan genç yıldız için bir an önce harekete geçilmesini önerdi.

2/14AVCI MLAPA DEDİ

AVCI MLAPA DEDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşarak transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Venlo'da forma giyen ve 32 maçta 15 gol atan Togolu forvet Peniel Mlapa'yı takibe aldı.

3/14OLCAY LİSTEDE

OLCAY LİSTEDE

Yeni sezonda düşme tehlikesi yaşamak istemeyen İzmir temsilcisi, teknik direktör Tamer Tuna’nın talebi üzerine bordo-mavili kulüple yollarını ayırmaya hazırlanan Olcay Şahan’ı listesine dahil etti

4/14FENERE SÜPER GOLCÜ

FENER'E SÜPER GOLCÜ

Fulham’ın satış listesine koyduğu 24 yaşındaki Mitroviç için ise Fenerbahçe kiralama teklifi hazırladı. Damien Comolli’nin Fulham dışında Chelsea’yi de ziyaret edeceği ve Mavilerle de Tammy Abraham için görüşeceği belirtiliyor.

5/14MERT MÜLDÜR HAMLESİ

MERT MÜLDÜR HAMLESİ

Beşiktaş, Avusturya ekibi Rapid Wien’in 20 yaşındaki stoperi Mert Müldür’ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar’ın, Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien’in formasıyı giyen Mert Müldür’ün peşinde olduğu öğrenildi.

6/14ALİOUİNUN MENAJERİ GELİYOR

ALİOUİ'NUN MENAJERİ GELİYOR

Santrfor arayışlarını sürdüren Fırtına’nın gündeminde yer alan Fransa’da Nimes forması giyen Rachid Alioui’nun menaJeri Trabzon’a geliyor...

7/14ÖZEL MADDEYLE ASLAN

ÖZEL MADDEYLE ASLAN

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, sarı kırmızılı takıma transfer oluyor. Milli futbolcunun sözleşmesinde bulunan özel madde, Galatasaray'a transferini kolaylaştıracak. Mukavelede yazan, "2 milyon euroya serbest kalır" maddesi, sarı-kırmızılıların önünü iyice açtı.

8/14ARTIK SATIŞ LİSTESİNDE

ARTIK SATIŞ LİSTESİNDE

Sarı-Kırmızılılar’ın yeniden kadrosuna katmak istediği Bruma, kulübü Leipzig’de kadro dışı bırakıldı. Takımın yeni teknik patronu Nagelsmann’ın, disiplinsiz davranışları gerekçesiyle, Augustin’le birlikte gözden çıkardığı Bruma, artık satış listesinde.

9/14DİAGNENİN YERİNE MARTİ

DİAGNE'NİN YERİNE MARTİ

Diagne ile problem yaşayan ve golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray için flaş bir isim daha ortaya atıldı. İspanyol medyasına göre Cimbom, Levante forması giyen Roger Marti ile ilgileniyor..

10/14VOLKAN DEMİREL İÇİN ADA İDDİASI

VOLKAN DEMİREL İÇİN ADA İDDİASI

Fenerbahçe yönetimine yaptığı, "Maç başına ödeme yapın" teklifine henüz cevap alamadı. Fakat İngiltere'den Volkan'a sürpriz bir teklif geldi. Bu sezon son anda Championship'te kalmayı başaran Londra ekibi Millwall'ın tecrübeli bir file bekçisine ihtiyacı olduğu bu anlamda Volkan Demirel'i listesine aldığı iddia edildi.

11/14GOMEZE VETO

GOMEZ'E VETO

Mario Gomez Beşiktaş'a haber gönderdi ama Beşiktaş yönetimi oyuncuya bu transferi kesinlikle düşünmediğini iletti. Avcı'nın da bilgisi alınarak siyah beyazlı yönetim bu transferi veto etti.

12/14KAPI AÇILMADI

KAPI AÇILMADI

Başakşehir'de geçirdiği "karanlık" kiralık dönemin ardından Barcelona'ya dönen ve sezon içinde yaptığı röportajlarda "Galatasaraylıyım, Galasaray'ın evladıyım, gel derlerse giderim, Galatasaray beni istemedi" gibi sözlerle transfer için sinyali veren, menajeri Ahmet Bulut'un da "Terim'den özür dilemeye hazır" diyerek sarı-kırmızılı yönetime mesaj yolladığı Arda Turan için deneyimli hocadan olumlu yanıt gelmedi. (Fotomaç)

13/14MALCOM İÇİN RESMİ TEMAS

MALCOM İÇİN RESMİ TEMAS

Barça'nın 40 milyon euro'ya aldığı 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, iyi bir sezon geçirmemişti. Katalan ekibinin yönetimi, Koç'un isteğine "Malcom'u ikna ederseniz size onu kiralarız" cevabını iletmişti. Bunun üzerine resmi temaslar başladı. Sarı-lacivertliler, hücum oyuncusunun menajeri Luiz Fernando Menez ile masaya oturdu.

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Malcom ile eğlenceli anlar...

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