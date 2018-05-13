Günün bankosu İskoçya'dan, rakipte tam 16 eksik!
İskoçya'nın Hearts takımında sakat ve cezalı olan toplam 16 isim bugünkü maçta forma giyemeyecek! İşte detaylar...
İskoçya'da şampiyon belli, ikinci kim olacak?
- Aberdeen, 25 maçtır 1 puan bile alamadığı Celtic Park'tan 3 puanla dönerse sezonu 2. sırada bitirecek.
- Rangers, son 2 Easter Road ziyaretinden 3 puanla dönmüştü. Hibernian'a Avrupa vizesi için en az 6 fark lazım!
Hearts'ta tam 16 eksik, iddaa'da Kilmarnock banko!
- Adao, Amankwaa, Mitchell, Randall, Soutar, Irving, Godinho, Brandon, Djoum, Buaben, Beith sakat.
- Lafferty şüpheli, Martin izinli. Berra, Naismith, Michael Smith cezalı.
- Aralık, Şubat ve Mart aylarında "Ayın Menajeri" seçilen Steve Clark (Kilmarnock), taraftara galibiyet hediye ederek sezonu noktalamak ister.
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