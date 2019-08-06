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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.08.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Güntekin Onay: Tam Abdullah Avcı'nın aradığı isim

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Güntekin Onay: Tam Abdullah Avcı'nın aradığı isim

Hürriyet yazarı ve Bein Sports yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz'i değerlendirdi.

Onay'ın Ruiz'le ilgili sözleri şöyle;

Abdullah Avcı'nın aradığı nitelikte bir stoper. Geriden oyun kurmak isteyen takımlardaki stoperlerin pas kalitesi çok önemlidir. Ruiz bu özellikte bir oyuncu. Sert, hamleli stoper değil ama futbolculuğu iyi olan savunmacı. Futbol artık değişiyor. Kesiciliğin yanında stoperlerin oyun etkinliği önemli hale geldi.

Uyum sorunu yaşamadığı takdirde Ruiz Beşiktaş'ta başarılı olabilecek bir isim. Escude vardı Beşiktaş'ta. İki yıl Ajax'ta banko oynadı, Sevilla'da oynadı fakat Beşiktaş'ta başarılı olamadı.

Birçok futbolcu sayılabilir bunun için ama 'İspanyollar Türkiye'de başarılı olamıyor' genellemesi yapmak yanlış geliyor bana.

Beşiktaş'ın Avusturya kampından kesitler...

Beşiktaşın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu

Güntekin Onay: Tam Abdullah Avcının aradığı isim

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