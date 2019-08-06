Güntekin Onay: Tam Abdullah Avcı'nın aradığı isim
Hürriyet yazarı ve Bein Sports yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz'i değerlendirdi.
Onay'ın Ruiz'le ilgili sözleri şöyle;
Abdullah Avcı'nın aradığı nitelikte bir stoper. Geriden oyun kurmak isteyen takımlardaki stoperlerin pas kalitesi çok önemlidir. Ruiz bu özellikte bir oyuncu. Sert, hamleli stoper değil ama futbolculuğu iyi olan savunmacı. Futbol artık değişiyor. Kesiciliğin yanında stoperlerin oyun etkinliği önemli hale geldi.
Uyum sorunu yaşamadığı takdirde Ruiz Beşiktaş'ta başarılı olabilecek bir isim. Escude vardı Beşiktaş'ta. İki yıl Ajax'ta banko oynadı, Sevilla'da oynadı fakat Beşiktaş'ta başarılı olamadı.
Birçok futbolcu sayılabilir bunun için ama 'İspanyollar Türkiye'de başarılı olamıyor' genellemesi yapmak yanlış geliyor bana.
Beşiktaş'ın Avusturya kampından kesitler...
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