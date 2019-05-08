Günlük köfte satışı cirosunu kulübe bağışladı!
Alanyaspor’un Konyaspor maçında stat dışında açtığı stantta köfte satışı yapan Mustafa Topaloğlu, elde ettiği geliri Alanyaspor’a bağışladı.
Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında 6 Mayıs günü Aytemiz Alanyaspor’un Atiker Konyaspor’u ağırladığı maçta, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nun dışındaki standında köfte satışı yapan Mustafa Topaloğlu, satışlardan elde ettiği ciroyu Alanyaspor’a bağışladı.
Kulübü ziyaret ederek maç günü hasılatını teslim eden Topaloğlu, "Alanyaspor ve Alanya’da yaşayan herkesin bir aile olduğunu düşünüyorum. Futbolcumuz Josef Sural’ı kaybettiğimiz, duygusal hafta geçirdik. Bu anlamda kulübümüze küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedim" dedi.
Kulüp yöneticileri de Mustafa Topaloğlu’na anlamlı jestinden dolayı teşekkür etti.
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