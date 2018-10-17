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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

“Güney Kore’den sonra taekwondoda en başarılı ikinci ülkeyiz”

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“Güney Kore’den sonra taekwondoda en başarılı ikinci ülkeyiz”

Red Bull Uçan Tekme kapsamında birçok şehirde etkinliğe katılan Dünya Şampiyonu taekwondocu Kübra Dağlı, Türkiye’de taekwondoya olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Dağlı “Eskiden bu sporda klasmana girecek sporcumuz pek olmazdı. Şu an ata sporu taekwondo olan Güney Kore’den sonra en başarılı ikinci ülkeyiz. Bu çok büyük bir başarı” açıklamasını yaptı.

Taekwondo Poomsae’de Dünya Şampiyonu sporcumuz Kübra Dağlı, Red Bull Uçan Tekme kapsamında Türkiye’de Extreme Taekwondo’nun mucidi Shin Min Cheol ile bir araya geldi. Güney Koreli sporcuyla birçok şehirde eğitimlere katılan Dağlı, Türkiye’de son yıllarda taekwondoya olan ilgide çok fazla bir artış yaşandığını ve Güney Kore’den sonra taekwondoda en başarılı ikinci ülke olduğumuzu söyledi.

“Eskiden bu sporda klasmana girecek sporcumuz pek olmazdı. Şu an ise Güney Kore’den sonra bu sporda en başarılı ikinci ülkeyiz. Ve bu gerçekten çok çok büyük bir başarı’’ diye konuşan Dağlı, kendisi için de beklentilerin yüksek olduğunu ve Dünya Şampiyonası’nda unvanını korumak istediğini söyledi. Dağlı “Ufak bir sakatlığım var ama umuyorum birkaç haftaya toparlar ve yeniden ısınmaya başlarım. Uzun zamandır bu büyük turnuvaya hazırlanıyorum. Üzerimde baskı da var elbette. Çünkü son dünya şampiyonu benim ve beklentiler yüksek. Geçen seneden daha iyiyim diyebilirim, yeter ki sakatlığım beni etkilemesin.’’ açıklamasında bulundu.

“Hayalim Güney Kore’ye gidip Shin Min Cheol ile buluşmaktı”

Yaptığı inanılmaz hareketler ve yeteneğiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Shin Min Cheol hakkında da konuşan Dağlı, en büyük hayallerinden birinin Güney Kore’ye gidip Cheol ile tanışmak olduğunu ve bu turnuva sayesinde bu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Şampiyon sporcu “Sırf Güney Kore’ye gidip onunla tanışmak ve deneyimlerinden faydalanmak için para biriktirmeye başlamıştım. Ama Red Bull Uçan Tekme etkinliği sayesinde buna gerek kalmadı, önce ben Güney Kore’ye gittim, sonrasında da Shin Min Cheol buraya geldi. Harika bir şans oldu benim için.’’ dedi.

 

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