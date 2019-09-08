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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
08.09.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Güney Kore, Fildişi Sahili'ni; Tunus da Angola'yı mağlup etti!

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Güney Kore, Fildişi Sahili'ni; Tunus da Angola'yı mağlup etti!

2019 FIBA Dünya Kupası 17-32'ncilik klasman etabında Güney Kore, Fildişi Sahili'ni 80-71; Tunus ise Angola'yı 86-84 yendi.

M Grubu'nda Çin'in Guangzho kentinde Güney Kore-Fildişi Sahili maçı oynandı. Güney Kore, ilk yarısını 50-30 önde kapattığı karşılaşmayı 80-71 kazandı.

Güney Kore, turnuvaya ilk galibiyetini alarak veda ederken, Fildişi Sahili ise beşinci ve son maçını da kaybetti.

N Grubu'nda ise Pekin'de Tunus, ilk yarısını 52-37 önde kapattığı karşılaşmada Angola'yı 84-82 mağlup etti.

Tunus şampiyonayı 3. galibiyetini alarak tamamlarken, Angola 5. ve son maçında 4. yenilgisini aldı. 

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Güney Kore, Fildişi Sahilini; Tunus da Angolayı mağlup etti

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