Güney Amerika'nın en büyüğü Flamengo
Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Copa Libertadores’te en büyük belli oldu.
Geçen yıl olaylı bir şekilde bu kupayı ezeli rakibi Boca Juniors’ın elinden alan Arjantin’den River Plate, Brezilya'dan Flamengo ile karşı karşıya geldi.
Dev maçı Flamengo kazanarak Güney Amerika'nın en büyüğü oldu.
Karşılaşmanın ilk golü 14. dakikada geldi. Santos Borre attığı golle takımı River Plate 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda maçın bitimine çok az süre kala Falmengo'da Gabriel Barbosa attığı golle durumu 1-1 yaptı.
Nefesleri kesin mücadelede Uzatma dakikalarında Gabriel Barbosa (Gabigol) River Plate ağlarını yeniden havalandırınca skor 2-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Flamengo sahadan 2-1 üstün ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
River Plate Libertadores Kupası'nı üst üste kazanan ikinci Arjantin kulübü olma şansını kaçırdı. Bunu başaran ilk takım, River'ın ezeli rakibi Boca Juniors olmuştu
Karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Gabigol 38 yıl sonra Flamengo'ya Libertadores şampiyonluğunu getirdi.
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