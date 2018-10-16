Güney Amerika'da 'Süper' klasik bir maç! Arjantin'da 4 eksik...
'Superclasico de las Americas' yani 'Amerika'nın Süper Klasik' maçında gözler bu kez Suudi Arabistan'da olacak. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi son gelişmelere göz atalım...
- Suudi Arabistan ile oynanan hazırlık maçında Ederson vardı ama Tite, Arjantin maçında kalede Alisson'un başlayacağını açıkladı.
- O maçtaki geri dörtlünün üçü de büyük ihtimalle değişecek. Tite'nin 'Danilo, Miranda, Marquinhos, Filipe Luis' hattıyla sahada olması bekleniyor.
- Hayal kırıklığıyla noktalanan Dünya Kupası sonrası oynadıkları 3 maçı da gol yemeden kazandılar.
Arjantin
- Angel di Maria, Lionel Messi, Sergio Aguero ve Gonzalo Higuain kadroda yok.
- Hücum üçlüsünde 'Paulo Dybala, Mauro Icardi, Angel Correa' görürsek şaşırtıcı olmaz.
- Savunmanın komutanı Nicolas Otamendi, orta sahada ise takımı Giovani Lo Celso'nun yönetmesi bekleniyor.
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