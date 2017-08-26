Güneş'ten zemin eleştirisi: "Oyunun daha hızlı olması için..."

İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:



"Kazanma isteğimiz vardı. Oyuna ve skora yansıdı. Daha pozisyon bulmamız gerekiyordu. Akıcı olmamız gerekiyordu, bazen çok top tuttuk. Zemin de daha toparlamamış. Oyunun daha hızlı olması için zeminin daha iyi olmasına ihtiyacımız var. Şanssız bir gol yedik. Onun dışında akla çok gelen pozisyonları yok. Rakibi hiç çıkarmamak gerekiyor. Zaman zaman bunlar oluyor. Aşama aşama gideceğiz. Fizik gücünü bulmaya başladık. Yeni gelenlerin de istenen seviyeye gelmesi gerekiyor. 3 maçı da kazanabilirdik. "

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI İÇİN...

"Şu anda önce Karabük maçımız var. Her Şampiyonlar Ligi maçı zor olacaktır. Geniş bir kadro var elimde. Oynayanlar değişebilir, bunlara alışmak lazım. Gruptakilerin hepsi iyi takımlar. Özellikle Leipzig genç ve dinamik bir takım. Geçen sene grubun en güçlüsü Napoli'den 4 puan aldık, Kiev'den 1 puan. Rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli. Hedefimiz gruptan çıkmak. "