Güneş'ten sonra Trabzon'a Güneş doğmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGüneş'ten sonra Trabzon'a Güneş doğmadı
Spor Arena Güneş'ten sonra Trabzon'a Güneş doğmadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
21.02.2018 - 00:09, Son Güncelleme:

Güneş'ten sonra Trabzon'a Güneş doğmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor, Şenol Güneş’ten sonra Süper Lig’de ilk üçe girmeyi başaramadı. Çünkü ondan sonra takımda ve camiada istikrar bir türlü sağlanamadı.

TRABZONSPOR Şenol Güneş’ten sonra kadroda istikrarı sağlayamazken, ligde de ilk üçe girmeyi başaramadı. Bordo mavililer 2011-12 sezonundan sonra inanılmaz bir transfer sürkülasyonu yaşadı. Son 6 sezonda Trabzonspor’un A takım kadrosuna altyapı dahil, toplam 106 futbolcu gelirken, yine aynı dönemde 183 futbolcu da takımda gitti. Bu gel-gitlere kiralık oyuncular da dahildir. Söz konusu 6 sezon içinde en çok oyuncu 2014-15 sezonunda alındı. Bu dönemde A takıma 29 futbolcu alındı. Giden oyunlar bakımındansa rekor geçen sezona ati. Tam 42 futbolcu A takımla yollarını ayırdı.

- SADECE futbolu bazında değil, teknik heyet anlamında da Şenol Güneş’ten sonra istikrar yakalanamadı. Bordo mavili kulüp bu süreçte 9 defa teknik adam değişikliğine gitti. Bu dönemde Ersun Yanal ile Hami Mandıralı iki kez görev aldı.

Yine Güneş sonrası görevde en uzun süre kalan teknik adam da Ersun Yanal oldu. En kısa süre çalışan isimse bordo mavili camianın emektar isimlerinden Sadi Tekelioğlu oldu. Tecrübeli futbol adamı 14 maç bordo mavili koltukta oturabildi.

- SON 6 sezonda Trabzonspor camiası iki kez de başkan değişikliğine gitti. Sadri Şener, 2013’te başkanlıktan ayrıldıktan sonra koltuğa İbrahim Hacıosmanoğlu oturdu. 2015 yılına kadar bordo mavili kulübün başkanlığını yapan Hacıosmanoğlu, yerini Muharrem Usta’ya bıraktı. Başkanlıkta üçüncü yılına giren Ustan, kulübe istikrar ve kurumsal vizyon kazandırma amacıyla yola çıktı. Ancak

gelinen süreçte henüz amacına ulaştığı söylenemez. Usta, istikrar adına Ersun Yanal’ın arkasında ısrarla durmaya çalışsa da istenilen sonuçlar bir türlü gelmeyince Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Medel için bahis açtılar! Vidal...

Çakır'ın maçında Barça istediğini aldı

Alper ve Alisa çifti 19'uncu oldu

WhatsApp'tan yazdılar! G.Saray yenilince F.Bahçe futbolcular...