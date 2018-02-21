Güneş'ten sonra Trabzon'a Güneş doğmadı
Trabzonspor, Şenol Güneş’ten sonra Süper Lig’de ilk üçe girmeyi başaramadı. Çünkü ondan sonra takımda ve camiada istikrar bir türlü sağlanamadı.
TRABZONSPOR Şenol Güneş’ten sonra kadroda istikrarı sağlayamazken, ligde de ilk üçe girmeyi başaramadı. Bordo mavililer 2011-12 sezonundan sonra inanılmaz bir transfer sürkülasyonu yaşadı. Son 6 sezonda Trabzonspor’un A takım kadrosuna altyapı dahil, toplam 106 futbolcu gelirken, yine aynı dönemde 183 futbolcu da takımda gitti. Bu gel-gitlere kiralık oyuncular da dahildir. Söz konusu 6 sezon içinde en çok oyuncu 2014-15 sezonunda alındı. Bu dönemde A takıma 29 futbolcu alındı. Giden oyunlar bakımındansa rekor geçen sezona ati. Tam 42 futbolcu A takımla yollarını ayırdı.
- SADECE futbolu bazında değil, teknik heyet anlamında da Şenol Güneş’ten sonra istikrar yakalanamadı. Bordo mavili kulüp bu süreçte 9 defa teknik adam değişikliğine gitti. Bu dönemde Ersun Yanal ile Hami Mandıralı iki kez görev aldı.
Yine Güneş sonrası görevde en uzun süre kalan teknik adam da Ersun Yanal oldu. En kısa süre çalışan isimse bordo mavili camianın emektar isimlerinden Sadi Tekelioğlu oldu. Tecrübeli futbol adamı 14 maç bordo mavili koltukta oturabildi.
- SON 6 sezonda Trabzonspor camiası iki kez de başkan değişikliğine gitti. Sadri Şener, 2013’te başkanlıktan ayrıldıktan sonra koltuğa İbrahim Hacıosmanoğlu oturdu. 2015 yılına kadar bordo mavili kulübün başkanlığını yapan Hacıosmanoğlu, yerini Muharrem Usta’ya bıraktı. Başkanlıkta üçüncü yılına giren Ustan, kulübe istikrar ve kurumsal vizyon kazandırma amacıyla yola çıktı. Ancak
gelinen süreçte henüz amacına ulaştığı söylenemez. Usta, istikrar adına Ersun Yanal’ın arkasında ısrarla durmaya çalışsa da istenilen sonuçlar bir türlü gelmeyince Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.
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