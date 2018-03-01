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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Güneş'ten 'Kocaman' tepki: 'Algı...'
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Sıradaki Haber:Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe sahada savaş şeklinde oynadı

Futbol
01.03.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Güneş'ten 'Kocaman' tepki: 'Algı...'

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Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Arena'da oynadığı ve 2-2 berabere biten Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı sonrasında Şenol Güneş kısa bir değerlendirme yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. O anlayışla sahaya çıktık. Rakibi sahasına hapsettik. İlk golü bulduk. İlk pozisyonda golü buldular. Sayısal üstünlüğümüze rağmen golü yedik. Pozisyonlarımız vardı. Golü bulabilirdik. ikinci golü kaçırdıktan sonra yediğimiz gol bugünkü hatalarımızın başında olan işlerdi. Oyun, pozisyon üstünlüğü bizde olduğumuz bir karşılaşmada berabere kaldığımız için üzgünüz. Maçın gerginlikte olması istenmeyen şeylerdi. Bunları da doğru bulmuyoruz. Ama maalesef oldu. Oyunu bozmak için oynanan oyunda zaman zaman oyunun akıcılığını kesmesine rağmen iki takımda zaman zaman iyi işler yaptı" dedi.

"BEN BUGÜN HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM ZATEN"
Hakemden kendisinin de şikayetçi olduğu ifade eden Güneş, "Yani diyecek bir şey yok. ben konuşunca ceza alıyorum. Soldado az evvel dinledim orada. Şikayetçi. Hiç kart görmeden çıkan oyuncu olur mu ya. Oyunun başından itibaren izleyin maçı. Tosic'in de yaptığı sarı karttı doğru. 4-5 pozisyon vardı. Ben Beşiktaş'ın teknik sorumlusuyum. Biz mi kötü oynadık anlamadım. Hem kaçırdığımız gol. Hem yediğimiz gol. Arkadaşlar çıkıyor televizyona saldırıp duruyorlar. Ben çıkıp ne cevap vereceğim. Ben çıkıp cevap versem öyle oldu böyle oldu diyecekler. Hava güzel maç güzel deyip kapatalım konuyu. Yoksa konuşursam ceza yiyeceğim. Aynı adam televizyonda konuşuyor her türlü hakareti yapıyor. Bulmuş bir kurumu, duyum almış. Biz Fenerbahçe sahasına gittiğimiz zaman gerginlik oluyor. Bir şeyler olmuş koridorlarda. Ben hiçbir şey görmedim. Olabilir. Sen nereden gördün oturduğun yerden tribünden oturduğun yerden algı yaratıyorsun. Konuştum ben geçen hafta ceza aldım. Bir daha toplantıda yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"
Lens'in performansıyla ilgili sorulan sonrasında da konuşan Güneş, "Oyuncularımı eleştirmeyi doğru bilmiyorum. Quaresma'nın tepkisi anlık. Burada ne yaptılar ona. Yaptığı yanlış. Oyuncu kendisine vurulsa da tekmeye kafa sokacak. Cevap vermeyecek. Oyun içinde oluyor böyle. Maçı izlersek bir daha görürüz ne olduğunu. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi" şeklinde konuştu.

"HAKEM DOĞRU KARAR VERMİŞ"
Hakem hatalarının her zaman olacağını ifade eden Güneş, "Hakem doğru karar vermiş. Top oynandı zaten maç bitti. Hayat devam ediyor. Hakem yanlışı 2-3 gün öncede vardı. Bugünde oldu yarın da olacak. Hoca, oyuncu, kulüp taraftarı olan yorumcu da yapıyor. Böyle sağlıksız bir ortam olur mu ya. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Kin ve nefret tohumlarının alt yapısını oluşturuyorsun. Ben burada konuşunca oh malzeme çıktı ne güzel diyor. bunların düzelmesi mümkün değil. Kirli bir akvaryum var. Yaşamayı öğreneceğiz. Şimdi Trabzon maçına hazırlanacağız" dedi.

"GERGİN BİR ORTAM YOK"
"Bayern'e gittik neden geldiniz dediler" ifadesini kullanan Güneş, "Gergin bir ortam yok. Biz işimizi yapıyoruz. Fenerbahçe maçına çıktık. Trabzon'a da çıkacağız. Bayern'e gittik. Neden geldiniz dediler. Çıkıp oynayacağız. Neden zayıf takımla çıktın deniyor. Bu hesap sormaya giriyor artık. Bu takım değil bu takım olsun. Kim yapıyor diyorlar, başka birine yapıyor aynısını" ifadelerini kullandı.

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