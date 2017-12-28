Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Güneş, 'Medyada arkadaşların bizi rakip olarak gördüğü dönemleri gördük, hepsine selamlarımı gönderiyorum. Quaresma, frikik attığı için zaman zaman eleştiri alıyor. Gol sayısı da düşük olduğu için, düşük olması da değil, yok gerçi. O yüzden sevindim. Büyüyen takımın oyuncusu büyük olmalı, o da dahil iyi oynamalı. 1 hafta önce boşluk vardı, bu maç orada oynanmalıydı. Biz perşembe oynadık kupa maçını, Galatasaray salı günü oynadı, 2 gün fazla izin yaptı. Önce Milli Takım, sonra Şampiyonlar Ligi, sonra UEFA, sonra lig diye planlama yapılır. Adaletsiz olmamak için, bana adaletsizlik yapma' ifadelerini kullandı.

Güneş, Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya, "Cenk ile ilgili bana gelen resmi bir şey yok. Şunu söyleyebilirim, henüz gelmeyen oyuncularla ilgili yorum yapamam. Kimsenin bir yere gitmesini de istemiyorum" yanıtını verdi.