Güneş'in yardımcısı olan Guti kampa katıldı!
Beşiktaş'ta yeni yardımcı antrenör Guti, Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti bundan sonra Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapacak.
Öte yandan Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında yardımcı antrenör konusu hakkında şunları söylemişti...
''Nasıl biri olsun mesela? Ne istiyorsunuz? Bana yardımcı olacak, bu ne demek? Beşiktaşlı olacak, antrenman bilgisi olacak, vizyon sahibi olacak, teknik bilgisi olacak. Kim olursa olsun fark etmez benim için. İlhan Mansız mı olacak? Daha yeni başladı, antrenörlüğü öğreniyor, geldiği zaman yine ben ona anlatacağım, bana bir yardımı olmayacak ki? Birini alacağız ama takıma nasıl zarar vermez diye düşünüyorum ben. Tugay Kerimoğlu'nu düşündüm, Mehmet Özdilek'i düşündüm ama hemen bir şey çıkacak, herkes bir şey söyleyecek. Herkesin memnun olmadığı, benim de istemediğim birisi ben neden isteyeyim. Ben hiçbir karar vermem, ben fikir veririm, kararı başkan verir. Kafama yatmayan biri varsa da bunu söylerim''
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