Güneş'in yaptığı "Yerli hoca" takıntısı

- Şenol Güneş, Negredo ve Medel’i yine 11’de başlatmadı. Bu karar doğru mu?

- Taraftar artık özellikle Negredo’nun bir boyunu posunu görmek istiyor ilk 11’de. Ama Şenol Hoca, her zamanki tavrını koruyor. Bu bir yerli hoca takıntısı mı diye düşünmüyor değilim. Zira Aykut Kocaman da yenileri monte etmekte acele etmezken öte yandan Tudor, neredeyse tamamı yeni bir ilk 11’le ligin tozunu atıyor.



Şenol Hoca, kadro konusunda çok muhafazakâr. İlk 11’ini buldu mu zor değiştiriyor fakat Şampiyonlar Ligi başlıyor ve bu takımın yenileri de görmesi adapte etmesi lazım. Adaptasyon kenarda oturarak mı oynayarak mı olur? Elbette oynayarak. Taraftar artık yenileri görmek istiyor ve Şenol Hoca da bu talebi artık görmeli.

- Bugün sağbekte Beck’in yerine Adriano oynayacak. Bu bir sıkıntı yaratır mı?

- Ben Adriano’nun sol bek oynamasını tercih ederim. Sağbekte rakibin hızlı adamları karşısında zorlanabilir ama bunu pozisyon bilgisi ve tecrübesiyle kapatmaya çalışacak. Diğer yandan bu takımın Adriano’nun oyun aklına çok ihtiyacı var. Ben hoca olsam Adriano’dan vazgeçmem ve bu takımda her zaman ilk 11’de adını yazardım.



- Beşiktaş’ın seyircisiyle ilk kez buluşması Bursa karşısında belirleyici bir avantaj olur mu?

- Beşiktaş için aslında sezon bugün başlıyor. Taraftarın enerjisini ilk iki hafta alamadı. Bugün yenisi eskisi tam manasıyla havaya girecek. Bunu galibiyetle süslerse Galatasaray’ın havasını da biraz indirir.

