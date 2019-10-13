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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

'Güneş’in kravatını biz seçtik’

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'Güneş’in kravatını biz seçtik’

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in Arnavutluk maçındaki çok konuşulan kravat tercihiyle ilgili gerçek ortaya çıktı. Denizli, “Kravatın rengine kadar Şenol hocanın kombinini biz belirliyoruz. Arnavutluk maçı öncesinde de bu kombini tercih ettik” dedi.

A Milli Futbol Takımımız’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, önceki akşam EURO 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk karşısında ülkemize önemli bir galibiyet yaşatmıştı. Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan mücadelede 1-0’lık galibiyetle birlikte, Güneş’in kullandığı kravat tercihi de çok konuşulmuştu.

Beşiktaş’ta çalışırken de Kadıköy’deki karşılaşmalarda Bordo-Mavi renk kullanması sebebiyle gündem olan tecrübeli hoca, “Ne anlamı var kravatın, maçla ne alakası var! Rengini de bilmiyorum. Biz Damat’tan giyiniyoruz. Elbiseyi bana gönderdiler giydim. Bu konuyu gündeme getirmek anlamsız” ifadelerini kullanmıştı.

‘Hoca çok şık oldu’

Güneş’in bu sözlerinin ardından Damat markasının bağlı olduğu Orka Holding’in Kurumsal İletişim Departman Müdürü Burhan Denizli, konuyu değerlendirdi. Denizli, “Biz, Milli Takımlar’ın resmi moda sponsoruyuz. 2 yıldır da hem Milli Takımımız’ı hem de Milli Takımımız’ın hocasını giydiriyoruz. Her maç öncesi Şenol hocanın kombinini biz belirliyoruz. Full kombini yapıp yani takım elbisenin rengine göre gömlek ve kravatını seçiyoruz. Arnavutluk maçı öncesinde de bu kombini tercih ettik ve tek seçenek olarak kendisine gönderdik. Haftaya yeni bir ürünümüz çıkacak. Bu ürünümüzü hocamızın çok iyi taşıyacağına inandık ve yolladık. Çok da şık oldu” sözlerini sarf etti.

‘Fenerbahçe’nin de sponsoruyuz’

Denizli, “Renkler evrenseldir. Sarısı, laciverti, siyahı, beyazı, kırmızısı, mavisi, bordosu... Önemli olan milletçe Kırmızı-Beyaz bayrağın altında gök kuşağını yaratabilmektir. Biz hem Fenerbahçe’nin hem de Trabzonspor’un da sponsoruyuz. Böyle yorumlanacağı aklımızdan bile geçmedi. Buna benzer bir kombini daha öncede yapmıştık, elbisenin rengi daha açıktı. Herkese aynı mesafedeyiz, bizim işimiz moda” yorumunu yaptı.

Güneş’in kravatını biz seçtik’

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