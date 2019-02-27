Güneş'in Beşiktaş'a verecek şeyi kalmadı

Beşiktaş’ın ligde iddiası yok denecek kadar azaldı. Kupada da yok. Şenol Güneş’in siyah beyazlılara artık vereceği bir şey kalmadı. Gelecek sezon da Beşiktaş’ta olmayacağı açık. Bir an önce Milli Takım’a gitmesi en doğrusu.1- Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin 3-0’dan 3-3’e gelmesinin nasıl bir açıklaması var? Güneş mi Yanal mı etkiledi?

2- Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Hasan Ali, Dirar... Sizce altı gollü bu epik derbinin kahramanı kim veya kimlerdi?

3- Derbi sonucu bundan ligde sonraki haftalar açısından Beşiktaş’ı ve Fenerbahçe’yi nasıl etkiler?

4- Şenol Güneş’in artık Milli Takım’a gitmesi daha doğru olmaz mı? Malum mart ayında 2 milli maç oynayacağız...

5- 10 milyon Euro’luk Diagne depresyonda! Fatih Terim’in ilk tercihi bundan böyle Mitroglou olur mu?

6- Lider Başakşehir, Malatyaspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Beşiktaş fikstüründen kaç puan çıkartabilir?

İbrahim Seten: Güneş-Milli Takım sürecinin uzaması bir hata. Ama ondan da daha büyük hata, mart ayındaki iki maça onun çıkmaması olur.

Uğur Meleke: A Milli Takım, marttaki Arnavutluk ve Moldova resmi maçlarına kalıcı teknik direktörüyle çıkmalıdır.

Güntekin Onay: Derbinin 3-0'dan 3-3 olması Şenol Güneş'e yazar. En doğrusu artık onun Milli Takım'a gitmesi olacaktır.

Mehmet Arslan: Beşiktaş artık Güneş'le veda haftaları oynayacak. Ama bu süreçte Milli Takım'ı da yönetebilir; bir mahsuru yok.

İBRAHİM SETEN:

DERBiDE GÜNEŞ KORKTU YANAL İSE KORKUSUZDU

1- IKISI arasında şöyle temel bir fark var: Beşiktaş 3-0 yaparken aman aman bir futbol oynamadı. Hatta skor 2-0’ken Dirar’ın gole giden vuruşu bloklanmasa maç 2-1 oluyordu; oysa ki o atağın dönüşünde Burak farkı 3’e çıkardı. Ama F.Bahçe, ikinci yarıda ezdi geçti rakibini. 4’ü de atardı, 5’i de atardı. Güneş, 3’ü bulurken rakibin bireysel hataları ön plandaydı. Yanal 3 atarken ise taktiksel açıdan sahaya kâbus gibi çöktü, Beşiktaş’ı çaresiz bıraktı... Temel fark: Güneş korktu, Yanal kaybedecek şeyi kalmamış bir hocanın korkusuzluğundaydı.

GÖKHAN GÖNÜL’ÜN ATTIĞI GOL SONRASI TAVRINA HELAL OLSUN

2- PERFORMANS açısından öne çıkanlar Dirar, Hasan Ali, Zajc, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’dü. Ancak sahaya karakter koyması bakımından Gökhan’ın ayrı bir yeri var. Mükemmel oynadığı karşılaşmada eski takımına gol attıktan sonra sevinmemesi, Vodafone Park’taki kalabalığı bile alkışlatacak bir duruş göstermesi bana okkalı bir “Helal olsun” çektirdi...



BU GERi DÖNÜŞ SAYESiNDE ERSUN YANAL’A iNANÇ PEKiŞiR

3- BEŞIKTAŞ’ı bilmem de Şenol Güneş şu noktadan sonra kendini zor toparlar. F.Bahçe’de ise Ersun Yanal’ı yıllar sonra ilk defa ‘eski Ersun’ gibi gördüm. Bu derbideki geri dönüş sayesinde takımın ona inancı pekişir ve F.Bahçe artık ayağa kalkar. MART AYINDAKi MiLLi MAÇLARI

GÜNEŞ’TEN BAŞKASI YÖNETEMEZ

4- ŞENOL Güneş’in Milli Takım’la anlaşma sürecinin bu kadar uzamasından daha büyük hata; mart ayındaki 2 maça Milli Takım’ın başında çıkmaması olur. O iki maçı Güneş’ten başkasının yönetmesi söz konusu bile olamaz.

AÇIKÇASI MITROGLOU’NDA BiR ŞEY GÖREMEDiM

5- DIAGNE’nin o kadar ‘top on’ bir golcü olmadığını hepimiz biliyoruz. Sadece G.Saray henüz onun özelliklerini öne çıkaracak futbol tarzını bulamadı. Ayrıca goldeki sevinci dışında ben Mitroglou’nda pek kayda değer bir performans göremedim. O da biraz paslanmış.

BURADAN 10 PUAN ALIRSA HiÇ ŞAŞIRMAM

6- VALLA biz ne dersek diyelim, Başakşehir tecrübeli beyinleri sayesinde zor görünen maçlardan istediğini bir şekilde alıyor. Sadece kolay görünen maçlara motive olamayıp takılıyor. Başakşehir şu 4 karşılaşmadan 10 puan çıkarırsa hiç şaşırmam.

MEHMET ARSLAN:

F.BAHÇE OLUNCA GÜNEŞ’iN KiMYASI BOZULUYOR

1- ‘TAVUK mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi’ soru olmuş. Güneş verdi maçı, Yanal da aldı. Nasıl mı? 3-0’lık skor yanıltmasın. Beşiktaş, 2 defa geldi 3 gol attı. Orta sahası hiç mücadele edemeyen ve top yapamayan Fenerbahçe için son şans, ayağında top tutan ve oyun kuran Valbuena’yı oyuna almaktı. Yanal, yanına Ayew’i de ekledi. Bu hamleye ilk yarıda illüzyon gören Beşiktaş, hiç karşılık vermedi. Orta alanı daha diri ve mücadele gücü yüksek oyuncularla güçlendirse ve karşı hamle yapsa en azından skoru koruma şansı bulurdu. Yapmadı. Yapamadı belki de. Bunu söylemeyi hiç istemem ama F.Bahçe maçları Güneş üzerinde hiç olumlu bir etki bırakmıyor. Adeta kimyasını bozuyor. Ama sonuç ne olursa olsun ancak 20-30 yılda bir izlenebilecek bir derbiydi. İki takıma da teşekkürler.

MAÇIN KAHRAMANI HASAN ALİ

2- GÖNÜL’ün performansına ve attığı golden sonraki tavrına şapka çıkarıyorum. Ancak F.Bahçe’de yıllardır hakkı yenilen, tüm eleştirilere rağmen gerçek bir profesyonel gibi davranıp bıkmadan usanmadan çalışıp elinden geleni yapmaya çalışan Hasan Ali Kaldırım bana göre maçın kahramanı. Sanırım attığı muhteşem gol de kendisiyle dalga geçenlere en güzel cevap olmuştur. Burak Yılmaz bu ülkenin en büyük golcüsü. Ama birkaç oyuncuyu öne çıkarsak da forma giyen tüm oyuncuları tebrik etmeliyiz. Gerilimsiz ve sadece futbolun konuşulduğu bir derbi izlettirdikleri için.

ARTIK GÜNEŞ iLE VEDA HAFTALARI

3- FENERBAHÇE 3-0 kazansa bu kadar büyük bir kazanım ve özgüven elde edemezdi. Başkanından, futbolcusuna kadar yeniden güven tazelediler. Beşiktaş’a gelince... Sanırım Şenol Güneş ile veda haftalarını oynayacaklar. Çünkü tribün bu sezon şampiyonluk ya da ikincilik hayalleri kurmayı bıraktı bile.

iKi TAKIMI DA ÇALIŞTIRABiLiR

4- GÜNEŞ’in hem Beşiktaş’ı hem de Milli Takım’ı yönetmesinde bir sakınca görmüyorum. Zaten sezon sonunda Güneş’in Milli Takım’a gideceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Martta oynanacak iki maçta Milli Takım’ın başında olması ne Beşiktaş’a zarar verir ne de Milli Takım’a.

TERiM, ONU KORUMAYA ALDI

5- DIAGNE’nin sakatlığı kadar, Benfica maçı sonrası özellikle sosyal medyada taraftarlardan aldığı tepkilerden de olumsuz etkilendiği yönünde iddialar var. Kendi özelinde de Diagne’nin farklı bir duygusal yapıya ve disiplin sorununa sahip olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim’in de bunu anlayarak oyuncusunu koruma yoluna gitmesinden ve son dakika golüyle moral bulan Mitroglou’yu oynatmasından daha doğal bir sonuç olamaz.

EN AZ 8 PUANLA ÇIKACAKTIR

6- BAŞAKŞEHIR özellikle son 3-4 hafta belirgin bir form düşüşü yaşadı. Kötü oynadılar. Ama o periyot sanıyorum geride kaldı. Daha iyi futbol oynamaya başladılar. Her zorlu süreçten daha da güçlenerek çıkıyorlar. En az 8 puanla bu periyottan çıkacaklarını düşünüyorum.

DERBiDE, O ‘ESKi ERSUN YANAL’I YENiDEN GÖRDÜK

GÜNTEKİN ONAY:

GÜNEŞ, iKiNCi DEVRE OLUP BiTENE TARAFTAR GiBi SEYiRCi KALDI

1- MAÇIN 3-0’dan 3-3’e gelmesi Güneş’e yazar. Tabii ki F.Bahçe’nin müthiş geri dönüşü saygıyı hak ediyor ama buna izin veren, Beşiktaş’ın rakibi karşılama mesafesiydi. İlk yarı rakip yarı sahada baskı yapan, stoperleri öne çıkartan Beşiktaş, 2. yarıda F.Bahçe’yi kendi ceza alanında karşıladı ve oynamasına izin verip davetiye çıkarttı. Özellikle 3-1 olduktan sonra momentum tamamen F.Bahçe’ye geçmişti. Güneş bu duruma seyirci kaldı. Maç 3-3’e geldi. Güven ve Lens ile pas oyunu oynayamazsınız. Beşiktaş 3-0 geriye düşmüş, kırılgan bir F.Bahçe’ye resmen “Al topla sen oyna” dedi ve 3-3 bağıra bağıra geldi. 2. yarıda pasa dayalı bir oyuna dönecek formülleri Güneş aramadı. Başlangıç planı felaket de olsa Yanal’ın pes etmemesi ve sakin kalıp takımı hücuma geçirecek değişiklikleri de alkışı hak ediyor. Ancak maçın 3-0’dan 3-3’e gelmesi Güneş’in geç reaksiyonundan kaynaklandı.

TARiHi DERBiDE ALTI GOLÜN ALTI KAHRAMANI VAR

2- BEŞIKTAŞ’ta ilk yarı Kagawa, maçın tamamında da Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül iyi bir görüntü ortaya koydular. Fenerbahçe’de ise 2. yarıda Hasan Ali ve Valbuena alkışı hak etti. Ayew’in de hücumda takımına yardımcı olduğunu gördük.

iKiSiNiN DE BU HAFTAKi MAÇLARI KAZANMASI GEREKİYOR

3- BEŞIKTAŞ açısından travmatik bir sonuç olduğu çok açık. Bu travmayı aşabilmek için Kayseri karşısında galibiyet şart.

Fenerbahçe ise farklı skorla kaybetse büyük bir çöküşe doğru gidebilirdi. Ancak bu süper geri dönüş, büyük bir özgüveni de beraberinde getirecektir. Tabii ki Çaykur Rizespor karşılaşmasının kazanılması halinde.

GÜNEŞ’iN ARTIK MiLLi TAKIM’A GiTMESi EN DOĞRUSUDUR

4- BEŞIKTAŞ ligde 11 puan geride, Avrupa’da yok. Kupada zaten yok. Güneş’in Milli Takım’a gitmesi şu an için en doğrusu. Bundan sonra Beşiktaş’a verebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sezon sonu başkanlık seçimi olduğu için de önümüzdeki sezon Şenol Hoca’yla devam etme kararı söz konusu değil.

FORMA ŞU AN MITROGLOU’NUN HAKKIDIR

5- DIAGNE için geçen hafta “Topla yumuşak değil, ağır, asist özelliği yok ve ayrıca pres de yapmıyor” ifadesini kullanmıştım. Kenar ortalarıyla ilerleyen haftalarda gol bulacaktır. Ancak başlangıç tabii ki iyi olmadı. Mitroglou, krediyi kazandı. Şu an forma Yunan futbolcunun hakkı.

ÜÇ MAÇ BELiRLEYiCi OLACAK

6- BAŞAKŞEHIR, son haftalarda iyi futbol oynamıyor. Bu zorlu periyoda girerken vites yükseltmek zorunda. Malatya çok eksik. Kazanacaklarını düşünüyorum. Ancak diğer 3 maçta alacağı skorlar şampiyonluk yarışındaki kararlılığını ortaya koyacak.

UĞUR MELEKE:

GÜNEŞ’iN BEKLEMESİ HATAYDI

1- 90’LI yıllarda Türk futboluna damga vuran Gordon Milne, deprem-savaş gibi bir olağanüstü hal olmazsa oyuncu değiştirmezdi, maçları sıklıkla başladığı 11’le bitirirdi. O günlerde bu taktik geçer akçeydi, zira futbolcular ortalama 6-7 km koşuyorlardı. Fizikalite bir numaralı belirleyici unsur değildi. Ama bugün herkes atlet. Herkes dinamik. Oyuncu değişikliği artık bir opsiyon değil, bir mecburiyet. Dirar, 2. yarının başlangıç düdüğüyle beraber akın akın geldiği halde Güneş’in değişiklik için 3-2’yi beklemesi hataydı.

SAĞ BEK GÖRÜNÜMLÜ SÜPERLER

2- FUTBOLUN çok basit bir kaidesi var: Savunma hücumda, hücum savunmada başlamak zorunda... Önceki gün kaydedilen 6 golün beşinde savunma oyuncularının imzası var: Gökhan maçın yıldızıydı, Vida ve Dirar asist yaptılar, Sadık ve Hasan da goller attı. İlk 45’te oyunun vitesi Beşiktaş’ın sağ bekinde, ikinci 45’te Fenerbahçe’nin sağ savunmacısındaydı. O yüzden ben bu maçın yıldızı kürsüsüne, ‘sağ bek görünümlü süper kahramanlar’ı bir arada çıkarırım.

GERÇEKÇi HEDEF iLK iKiDiR

3- LIGIN 2. devresinde Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Kayseri, Rize namağlup. Konya, Alanya ve Fenerbahçe’nin de birer yenilgileri var. 2. yarının başlamasıyla birlikte bu kadar fazla takım aynı anda gaza basınca, hedefe ulaşmak için ‘iyi performans’lar bile yeterli olmayabiliyor. Şampiyonluk yarışında kalmak için ‘süper performans’ gerek. Beşiktaş’ın gerçekçi hedefi artık ‘ilk iki’. Fenerbahçe ise Soldado’ya bağımlı. İspanyol santrfor kalan 990 dakikada sağlıklı ve fit olursa, Fenerbahçe’yi tehlike bölgesinden çıkarır.

KALICI HOCAYLA ÇIKILMALI

4- AVRUPA Şampiyonası 24’lü olduktan sonra artık her turnuvaya katılmak bizim için bir mecburiyet. Kıtanın ilk 24’ünün dışında kalmak, K.Irlanda’nın, Macaristan’ın, Arnavutluk’un bilet aldığı, katılmayanı dövdükleri turnuvalara gidememek büyük yıkım olur. O yüzden bu iki maç çok kritik. Bir eleme grubunun ilk 2 maçına geçici hocayla çıkmak bence absürt. Ya Lucescu bu 2 maçta da görevine devam etmeliydi, ya da onu gönderiyorsak yerine kalıcı bir hoca tayin edebilmeliydik.

iÇ SAHADA ÇiFT OYNATABiLiR

5- G.SARAY, ligin ikinci yarısıyla beraber topu daha fazla yere indiren, rakip kaleye çok daha fazla pas serisiyle giden, taç çizgisine inip orta yapmaktan ziyade merkezde daha kalabalık setler yaratan bir takım. Bu taktik, yerden oyunu seven Belhanda ve Feghouli’yi yıldızlaştırdı; 1.93’lük Diagne’yi yalnızlaştırdı. Galatasaray, iç sahada pekala iki santrforu bir arada kullanabilir, Diagne daha pivotal, Mitroglou da daha fazla gezen-dolaşan dokuz buçuk numara rolü alabilir. Şunu unutmamak gerek: Galatasaray golü, Donk’u ikinci santrfor olarak oyuna soktuktan sonra buldu.

ASGARi 10 PUAN ÇIKARTIR

6- LIGIN ilk devresinde Malatya- F.Bahçe-Kayseri-Konya-Beşiktaş periyodundan 11 puanla çıkmışlardı. Ve bu 5 takımdan toplam 450 dakikada sadece 1 gol yemişlerdi. Futbolun meşhur kaidelerinden biri de şu: “Hücum size maç kazandırır, savunma ise kupa”... Başakşehir, Serdar ve Kudriaşov takviyeleriyle daha da güçlü bir savunma rotasyonuna sahip. Bu savunma becerisiyle bu 5 maçtan da asgari 10 puan çıkacaklarını düşünüyorum ben.

Yanal maçın ardından bu açıklamayı yapmıştı...