Güneş: Taraftar yoktu ama Süleyman Abi'ni ruhu vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Taraftar yoktu ama Süleyman Abi'ni ruhu vardı sahada. Onun ölüm yıldönümüne rastlayan bu maçta galip geldik. Hiçbir günahı olmayan taraftar maça gelemedi bugün. Bugün sessiz bir maç vardı. Zemin de biraz bozuktu, çimler yanmış herhalde. Topun sekmesi de farklıydı. Kontrol bizdeydi tamamen. Adam adama oynadılar. Dengeli oynamaya çalıştık. Hızlı bir maç olmadı. Onlar da koşan agresif iyi kontraatağa çıkan bir takım. Bugün ona izin vermemeye çalıştık. Herkesin beklediği hızlı tempolu oyunun olmamasını normal karşılıyorum. Sezon bir maraton, 3 maçta bitmeyecek. Hazırlık döneminin bir ağırlığı var. Bu şartlara rağmen oyun ve skor üstünlüğünü sağlamak önemliydi