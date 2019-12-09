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Futbol
İHA
09.12.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Güneş takıldı, Avcı geçti!

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Şenol Güneş yönetiminde 4 sezonda 5 deplasmanda hiç kazanamayan Beşiktaş, bunların 2’sini son 2 dış saha maçında kazanmayı başardı. Kartal, Avcı yönetiminde Konyaspor deplasmanının ardından Kasımpaşa’dan da 3 puan çıkardı.

Kasımpaşa deplasmanında 4 sezon aradan sonra kazanmayı başaran Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde galip gelemediği dış saha maçlarındaki şanssızlığını kırıyor. Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon boyunca Başakşehir, Fenerbahçe, Konyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği deplasmanlarında 3 puana hasret kalan siyah-beyazlılar, bu takımlardan 2’sini deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor ile rakip sahada karşı karşıya gelen ve Burak Yılmaz’ın golüyle kazanan Beşiktaş, son 4 sezonda 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndan da bu kez 3 puanla dönmenin sevincini yaşıyor.

Beşiktaş durdurulamıyor
Beşiktaş durdurulamıyor!

Diğer maçlar 16, 22 ve 34. haftada

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda kazanamadığı Şenol Güneş döneminde galip gelemediği Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarından 3 puanla ayrılırken, diğer maçları da şimdiden beklemeye başladı. 2 hafta sonra Fenerbahçe’yle Kadıköy’de karşı karşıya gelecek olan Abdullah Avcı’nın ekibi, diğer maçlarını ise 22. haftada Başakşehir deplasmanında ve 34. haftada Ankara’da Gençlerbirliği karşısında oynayacak. Şenol Güneş’le Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kartal, Başakşehir deplasmanında ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Ankara ekibi Gençlerbirliği’nin 1 sezonda küme düşmesi sonucu bu takımla son 4 yılda 3 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı maçlarda 2 kez berabere kalıp 1 kez de mağlup oldu.

Güneş takıldı, Avcı geçti

Güneş takıldı, Avcı geçti

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