Güneş sert çıktı! 'Başarılıyız diye yapıyorlar'
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün antrenman öncesi futbolcuları ile yaptığı toplantıda uyarıda bulundu.
Güneş, "Rakibimiz üstün performansımızı bildiği için sert hareketlerle tuzağa düşürmek istiyor. Buna dikkat etmeliyiz" dedi ve oyuncularını uyardı.
İŞTE GÜNEŞ'İN İSTEKLERİ:
1- Rakip size vurursa kesinlikle cevap vermeyin
2- Karşınızda tahrikkat tutum içine girenleri umursamayın
3- Hakem gödüğünü mutlaka çalacak.
4- Hakem ile oynamayın.
5- Başarılıyız algı yapılıyor.
6- Tribünler ve yayıncı kuruluşun seyircileri sizin saha içindeki yürekli mücadelenizi izliyor.
7- Başarımıza gölge düşürmek ve bizleri aşağıya çekmek isteyenlere izin vermeyin.
8- Maçta en fazla pozisyon üreten takım Beşiktaş. Yorumlara kulağınızı tıkayın
9- Quaresma'ya faul yapıldı. Kırmızı kartı Quaresma gördü. Quaresma sizlere örnek olmalı. Hareketlerinizi kontrol edin.
10- Rakip oyuncu vursun, ne yaparsa yapsın asla karşılık vermeyin. Hakemin kararını bekleyin.
TAVİZ YOK!
Beşiktaş'ın sezon bitimine kadar tüm maçlarının zorlu olduğuna dikkat çeken Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim işimiz futbol ve keyif veren bir oyun kurgusu izlettirmek. Bunu da sezon sonuna kadar sürdüreceğiz. Oyun sistemimizden asla taviz vermeyeceğiz."
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