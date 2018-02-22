Güneş özür diledi! "Şansımız kalmadı!"

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Şenol Güneş basın toplantısında sözlerine "Şampiyonlar Ligi bizim için önemli bir hedefti. Ondan sonra bir üst turlara çıkmak önemliydi. İlk maçtaki skor avantajımızı kaybettirdi. Rövanş öncesinde neredeyse şansımız kalmadı. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında hem moral hem de fizik olarak oyundan düştük." diyerek başladı.

Deneyimli teknik adam, "Ülkemizi iyi temsil ettik. Bugüne kadar sadece üç kez yenildik; Sporting Lizbon, Dinamo Kiev ve Bayern Münih. Nereden, nereye geldiğimizi iyi biliyoruz. Nereye gideceğimizi ve beklentileri de biliyoruz. Ancak Bayern Münih maçı nedeniyle ülkemizden özür dileriz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş, "Bizi saha dışında aşağıya çekmek isteyenler var. Bunu kendi insanımızın yapıyor olmasından üzüntü duyuyoruz. Ligde ve kupada yarışımıza devam edeceğiz. Hayallerimizi kaybetmedik. Şampiyonlar Ligi'nde daha yukarı gitmek isterdik. Oralarda yukarıda olsak bile, bunun şu an için gerçekçi olmadığını söyledim. Zamanında Dünya Kupası hedefi olanlar vardı, o zaman da doğru bir hedef olmadığını söyledim. Türkiye'ye Dünya Kupası hayırlı olsun" diyerek göndermelerde bulundu.

"Şenol Güneş korkak" yorumlarına tepki gösteren deneyimli çalıştırıcı "Benim korkum yok. Korktuğumu söyleyenleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

"Caner Erkin, Şenol Güneş'e tepki gösterdi" haberleri hakkında konuşan Güneş, "En son Caner'in bana tepki gösterdiği yazıldı. Çıkarken, kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Ben de kendisine geç dedim. Elini kaldırmış sanırım, TFF uygun görürse 3 maç ceza veririz. Elle kolla konuşunca 6 maç ceza alıyor. Başkaları kirli ağızla konuşunca ceza almıyor. Kimse mükemmel değil, ne ben ne de Caner. Öyle bir iddiamız da yok. Biz güzel şeyler sunmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

"İlk yarıda Vida dışarıya atılınca Tosic'i almayı düşündük oyuna. Hem savunma hem de hava topları için düşünmüştük. Önden çıkması daha doğru olurdu ama bir süre Medel'i görmek istedim. Tosic yeni katılmıştı ve nerede olduğunu görmek istedim, performans olarak da bilmiyorduk. İlk yediğimiz gol bizi moralman çökertti. İkinci yarı etkili oldular. Bir süre Tosic'i alıp önden oyuncu çıkarttık. Vagner'i önde top tutması ve top saklaması için bıraktık. Takım olarak oyundan koptuktan sonra kimin girdiği fark etmiyordu."

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN YORUMU

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye Ligi ile ilgisi yok. Moralimiz bozuldu ama Bayern Münih'i eleyemesek bile güzel futbol oynamak istiyorduk. Direnmek istedik ama yeteri kadar yapamadık. Fenerbahçe'yi yenersek onların üzerine çıkacağımızı biliyoruz. Talisca ve Pepe'nin dışında Gökhan ve Vida'nın sakatlığına bakacağız"

BAYERN İLE AYNI SEVİYEDE DEĞİLİZ

Geriye döndüğünüzde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Oyuncular, medya ve taraftarın gurur duyacağı bir yarıştı. Biz biraz daha ileri taşımak istiyorduk ama altında kaldık. Biz Bayern'i eleseydik bile onlardan iyi değiliz. Bunun olması için çok daha çalışmamız gerekiyor. Bayern de daha zayıf bir takıma yenilebliir ama devam ederler. Biz bir çizgi yakaladığımız zaman ve kaybettiğiniz zaman parçalanmanız daha kolay oluyor. Kazandığınız değerler bazen sizi ezerler. Biz sadece yarışmıyoruz, öğrenmek için de çalışıyoruz. Biz Vida'yı koyarken Tosic'i düşünmedik mi! Medel'in yerine Oğuzhan veya Tolgay olmaz mıydı? Bunlar olabiliyor. Sizin göreviniz bu bunu söylersiniz ve sorarsınız. Başarı çok tehlikelidir. Bunu ileriye taşımak kolay değil. Ekonomisi var, sosyal boyutu var. Beşiktaş'ın yıkılmasını isteyenler var. Bunu görebiliyoruz.

Atiba hatalı pas verdi diye silemeyiz. Vida kırmızı kart gördü diye silemeyiz. Hatalar yapılır bizlerde hata yapıyoruz. Bunları en aza indirmek için çalışıyoruz. Medel, Pepe ve Vida'ya göre daha uyumlu oynadı. Geride top kullanması ve iyi oynamasına rağmen hava toplarında bir kişi daha eksik kalmış oluyoruz.

TAMER TUNA YORUMU

50 yıldır ben birileriyle yaşamadım. Birileri benim yanımda yaşadı. Ben böyle bir şey görmedim. Buna cevap vermek bile istemiyorum. Birileri yanlış bilgi veriyorlar size.... Yardımcı antrenör beni yönetmiyor ben ona bilgileri veriyorum. Bayern maçını alsaydık böyle şeyler konuşulmazdı. Eğittiğimiz adamları bizim koçumuz gibi gösterirseniz hem ona hem bana saygısızlık olur. Beşiktaş'ı bilenlerin Beşiktaş'a zarar verdiklerini de biliyorum.

VIDA'NIN UYUM SÜRECİ

Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz ve kazandığımız zaman avantajın bize geçeceğini biliyoruz. Kaybettiğimiz zaman kupa maçı var sonra yine lig maçı var. Kulübün durumu bir maça bağlı değil. Mitrovic'in geldiği zaman yaşadığı sorunları yaşıyor. Farklı oynuyor, top kullanırken farklı tercihleri var, bu konuda uyum sağlayamadığını söyleyebilirim. Medel ilk geldiği zaman gergin ve mutsuzdu. Şimdi çok daha iyi durumda. Pepe'nin böyle bir durumu olmadı, Medel tecrübeli de olsa böyle bir sorun yaşadı. Vida tecrübe ve kalite olarak Mitrovic'ten daha iyi gözükmesine rağmen daha bunu bize göstermedi. Mitrovic'in son hali Vida'nın şuan ki halinden iyi. Oyuncuları geç almış olmamız bu da sıkıntı yaratıyor olabilir.

Talisca şu anda iyi bir oyuncu ve biz de büyük işler yapabileceğini düşünüyorum. Yeni transfer Larin onların önünde değil bana göre. Ön taraf beklentileri karşılayamayınca böyle sorular soruluyor. Haklısınız. Çalışıyor, eksikleri var ama çıkıp iyi bir maç çıkartabilir.

Hem oyuncu hem takım olarak daha iyi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi bize bir bedel ödetiyor ama buna değer. Milli Takım, Şampiyonlar Ligi, lig benim için böyle gider kim ne derse desin. Biz de gizli saklı yok. Oyuncu da, yönetim de şikayet ne olursa ben açık açık konuşurum. Oyunculara söylediğim bellidir, 'Saha dışında olumsuz işler yapmayın futbolunuzu geliştirin' derim.

'MEHMET ÖZDİLEK'İ ÇOK SEVERİM...'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'i "Alper Ulusoy'u tebrik edin" diye tepki gösterdiği iddiaları hakkında konuşan Güneş, "Konyaspor maçında olanları herkes biliyor. Hakemin niyetinde kötülük olduğunu düşündüm. Maç sonunda bütün futbolcular hakemin orada tartışıyorlar, ben de bizimkileri gönderdim ve Konyasporlulara 'Siz gidin' dedim. Kasıtlı olarak Mehmet Özdilek'e bir şey yapmadım, onu ittiğim söyleniyor, asla böyle bir şey yapmadım. Mehmet Özdilek'i çok severim, bunu da söylemek istiyorum." dedi.