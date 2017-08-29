Güneş onun için çözüm arıyor! Medel...

Beşiktaş'ta Medel krizi yaşanıyor... Bursaspor maçında kadroda olduğu halde hiç süre alamayan Şilili futbolcunun moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.
Yıldız futbolcuyu kaybetmek istemeyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise Medel'i ilk onbirde oynatmak için çözüm aradığı gelen bilgiler arasında. Atiba'nın performansı nedeniyle ön liberoda düşünülmeyen Medel için iki formül üzerinde duruluyor.
SAĞ BEK OLABİLİR
Buna göre Şilili futbolcu Medel ya stoper olarak görev yapacak ya da sağ beke kaydırılacak. Andreas Beck'in performansının kötü olması nedeniyle Medel'in sağ bek olarak görev yapma ihtimalinin çok güçlü olduğu öne sürüldü. (Takvim)