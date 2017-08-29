« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Güneş onun için çözüm arıyor! Medel...

Güneş onun için çözüm arıyor! Medel...

Şenol Güneş’in Bursaspor karşısında kulübede beklettiği Medel’i ilk onbirde oynatmak için çözüm aradığı gelen bilgiler arasında.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş'ta Medel krizi yaşanıyor... Bursaspor maçında kadroda olduğu halde hiç süre alamayan Şilili futbolcunun moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi.

Yıldız futbolcuyu kaybetmek istemeyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in ise Medel'i ilk onbirde oynatmak için çözüm aradığı gelen bilgiler arasında. Atiba'nın performansı nedeniyle ön liberoda düşünülmeyen Medel için iki formül üzerinde duruluyor.

SAĞ BEK OLABİLİR
Buna göre Şilili futbolcu Medel ya stoper olarak görev yapacak ya da sağ beke kaydırılacak. Andreas Beck'in performansının kötü olması nedeniyle Medel'in sağ bek olarak görev yapma ihtimalinin çok güçlü olduğu öne sürüldü. (Takvim)

MEDELŞenol GüneşBeşiktaşilk 11
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL