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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
İsmail ER
12.02.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Güneş istemedi ertelemeden vazgeçildi

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Beşiktaş’ta başkan Orman’ın F.Bahçe ile olan kupa maçının ertelenmesi talebi, rafa kaldırıldı. Şenol Güneş’in, “Korkumuz yok” demesi üzerine siyah beyazlı yönetim başvuru yapmayacak.

BEŞİKTAŞ’ta Başkan Fikret Orman’ın F.Bahçe ile oynanacak kupa maçının ertelenmesi talebi rafa kaldırıldı. Orman’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern ile oynanacak maçların önemi nedeniyle gündeme getirdiği erteleme talebi tartışma yaratınca devreye Şenol Güneş girdi. Tecrübeli hoca ertelemeye ihtiyaçları olmadığını söyledi. Karabük maçı sonrası “Keşke 9 değil de 25 maç olsa da Şampiyonlar Ligi’ne devam etsek” diyen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye de “Fikstür neyse, ona uyarız” dedi.

‘ERTELEME POLEMİK GETİRİR DİYE İSTEMEDİK’

Şenol Güneş’in bu kararlılığı üzerine siyah beyazlı yönetim de Türkiye Futbol Federasyonu’nda resmi bir talepte bulunmama kararı aldı. Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da dün yaptığı açıklamada “Lig maçlarında erteleme talebi düşüncemiz zaten hiç olmamıştı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak ilk maçın ertelenip ertelenmemesi için talepte bulunmayı değerlendirdik. Fakat rakiplerimizin yaptığı açıklamalardan sonra maç ertelemenin beraberinde polemikleri getireceğini düşündük” diyerek herhangi bir erteleme talepleri olmayacağını belirtti.

MiLLi MAÇ ARASINA KADAR BEŞiKTAŞ’IN FiKSTÜRÜ

- 16.02 Konya-Beşiktaş
- 20.02 B.Münih-Beşiktaş (ŞL)
- 25.02 Beşiktaş-Fenerbahçe
- 27.02 Beşiktaş-Fenerbahçe (Kupa)
- 04.03 Trabzon-Beşiktaş
- 11.03 Beşiktaş-Gençlerbirliği
- 14.03 Beşiktaş-B.Münih (ŞL)
- 18.03 Başakşehir-Beşiktaş

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