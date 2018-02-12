Güneş istemedi ertelemeden vazgeçildi
Beşiktaş’ta başkan Orman’ın F.Bahçe ile olan kupa maçının ertelenmesi talebi, rafa kaldırıldı. Şenol Güneş’in, “Korkumuz yok” demesi üzerine siyah beyazlı yönetim başvuru yapmayacak.
BEŞİKTAŞ’ta Başkan Fikret Orman’ın F.Bahçe ile oynanacak kupa maçının ertelenmesi talebi rafa kaldırıldı. Orman’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern ile oynanacak maçların önemi nedeniyle gündeme getirdiği erteleme talebi tartışma yaratınca devreye Şenol Güneş girdi. Tecrübeli hoca ertelemeye ihtiyaçları olmadığını söyledi. Karabük maçı sonrası “Keşke 9 değil de 25 maç olsa da Şampiyonlar Ligi’ne devam etsek” diyen tecrübeli teknik adam, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye de “Fikstür neyse, ona uyarız” dedi.
‘ERTELEME POLEMİK GETİRİR DİYE İSTEMEDİK’
Şenol Güneş’in bu kararlılığı üzerine siyah beyazlı yönetim de Türkiye Futbol Federasyonu’nda resmi bir talepte bulunmama kararı aldı. Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da dün yaptığı açıklamada “Lig maçlarında erteleme talebi düşüncemiz zaten hiç olmamıştı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak ilk maçın ertelenip ertelenmemesi için talepte bulunmayı değerlendirdik. Fakat rakiplerimizin yaptığı açıklamalardan sonra maç ertelemenin beraberinde polemikleri getireceğini düşündük” diyerek herhangi bir erteleme talepleri olmayacağını belirtti.
MiLLi MAÇ ARASINA KADAR BEŞiKTAŞ’IN FiKSTÜRÜ
- 16.02 Konya-Beşiktaş
- 20.02 B.Münih-Beşiktaş (ŞL)
- 25.02 Beşiktaş-Fenerbahçe
- 27.02 Beşiktaş-Fenerbahçe (Kupa)
- 04.03 Trabzon-Beşiktaş
- 11.03 Beşiktaş-Gençlerbirliği
- 14.03 Beşiktaş-B.Münih (ŞL)
- 18.03 Başakşehir-Beşiktaş
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