Güneş enerjili araçlar Avustralya Kıtasını kat edecek

30 yıldır gerçekleştirilen uluslararası yarışlarda, 2. ve 3. sınıf mühendislik öğrencilerinin geliştirdiği ve sadece güneş enerjisi ile çalışan araçlar mücadele ediyor.

Takımların Bridgestone’un çevreci lastiği ECOPIA Ologic ile katılacağı yarışlarda, Brisa da İTÜ GAE takımını destekleyerek Türkiye’nin yarışlardaki gücüne güç katıyor.

Dünya lastik devi Bridgestone, 30 yıldır gerçekleştirilen ve mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen güneş enerjili araçların yarıştığı World Solar Challenge’ı isim sponsoru olarak destekliyor. İki yılda bir Avustralya’da düzenlenen yarışlara her yıl farklı ülkelerden takımlar katılıyor. Bridgestone ECOPIA Ologic lastiklerinin kullanıldığı bu yılki yarışlarda, Brisa da İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu ve Türkiye’den katılan tek takım olan İTÜ GAE takımının destekçisi oldu.

Bridgestone World Solar Challenge, 30. yılını kutluyor

Bridgestone World Solar Challenge, dünyanın en ünlü güneş enerjili araç etkinliklerinden biri ve 2017'de 30. yıl dönümünü kutluyor. Yarışlar, Avustralya kıtasında 3.000 kilometreyi kapsayacak ve 8-15 Ekim 2017 tarihlerinde, ‘Challenger’, Gezi ve Macera sınıflarında gerçekleştirilecek. Avustralya’nın en kuzey noktası olan Darwin’den başlayan yarışta takımlar, 3021 km’yi aşarak Adelaide’e ilk varan olmak için mücadele edecek. 3 kategoride yapılacak yarışlarda takımlar; hız için tasarlanmış araçlarla ‘Challenger’, enerji verimliliği ve pratikliğini test etmek için tasarlanmış araçlarla “Gezi” ve önceki müsabakalar için geliştirilmiş araçların yarış-dışı parkuru deneyimlemeleri için oluşturulan “Macera” Sınıflarında mücadele edecek.

Türkiye’den Tek Takım

Bridgestone’un destekleriyle bu yılki yarışlara Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Türkiye ve Tayvan’dan 11 takım katılacak. Yarışlara Türkiye’den tek katılacak takım İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Araçları Ekibi, Brisa desteği ile mücadele edecek. İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından 2004 yılında kurulan İTÜ Güneş Arabası Ekibi (İTÜ-GAE), kurulduğu yıldan itibaren 7 güneş enerjili araç tasarladı ve üretti. Türkiye’de düzenlenen TÜBİTAK Formula-G Güneş Arabaları Yarışlarında 6’sı birincilik olmak üzere 19 ödül alan İTÜ-GAE, WSC’de 2009 yılında “en iyi yeni katılımcı” ödülünü alırken, 2016 yılında gerçekleştirilen European Solar Challenge yarışlarında en hızlı tur rekorunu kırdı. 18 Eylül’de Avustralya’ya giden ekip, 8 Ekim’deki yarışlara dek, saatte 140 km hıza ulaşabilen aracını test ederek yarışa hazır hale getirecek ve 3.000 km’lik bu parkurda Türkiye’yi temsil edecek.

Bridgestone ECOPIA Ologic: Enerji Verimli Lastik Teknolojisi

Bridgestone'un enerji verimli lastik teknolojisi "Ologic" ile tasarlanan ECOPIA Ologic, güneş enerjili araçlar gibi temiz enerji ile çalışan araçlara özel geliştirildi. “Ologic” teknolojisi, ıslak koşullarda optimal yol tutuş sağlıyor. Aynı zamanda sunduğu ideal aerodinamik ile de yuvarlanma direncini azaltarak enerji ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlıyor.

Bridgestone ECOPIA Ologic lastikleri, güneş enerjili araçların yanı sıra lüks segmentte üretilen elektrikli otomobillerde de orijinal ekipman olarak kullanılıyor.