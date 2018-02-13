Güneş emri verdi... "Ailenizle vedalaşın!"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş futbolcularını mart sonuna kadar kampa alıyor. Tecrübeli hoca talimat listesini de hazırladı...
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, futbolcularından bir aylık dönem için özel isteklerde bulunurken, kulüpte yaşanacaklarla ilgili olarak da 'OHAL' uygulama kararı aldığı öğrenildi. 32 günlük müthiş bir periyodun içine girecek olan Beşiktaş'ta, Güneş'in getirdiği bir dizi kural şöyle:
- Tesislere kim olursa olsun misafir alınmayacak. Aileler, anneler, babalar hatta çocuklar bile..
- Futbolcuların dinlenme saatlerinde kimse onları rahatsız etmeyecek..
- Tüm öğünler diyetisyen ve besin uzmanlarının hazırladığı şekilde yenecek. Haftanın bir günü kendi isteklerine göre yiyebilen oyuncuların bu hakkı ellerinde alındı..
İŞTE YASAKLAR...
- En az 8 saat uyunacak. Özellikle gece 01.00 ila 05.00 arasında uyunmasına çok dikkat edilecek..
- Saatlerce hareketsiz kalınmasına neden olan konsol oyunlarından uzak durulacak..
- Ağır içkilerden uzak durulacak. Çok isteniyorsa idman sonrası bira veya akşam yemeğinde bir kadeh kırmızı şarap içilebilecek..
- Salonda yapılacak çalışmalar tamamen doktor kontrolünde olacak. Dövüş sporları yasak..
- Olası sakatlıklara karşı önleme testi yapılacak.Tüm oyuncuların kan testlerine bakılacak.Sıkı idman programı ona göre şekillenecek..
- Başarı ile ilgili filmler, kazanma ile ilgili kitaplar tavsiye edilecek.. (Fotomaç)
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