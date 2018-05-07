Güneş ayrılık iddialarına karşı net konuştu
Ligin 32. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş hakkında çıkan ayrılık iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in açıklamalar:
Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. 50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız. Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli. Siyasilerin bana dediği gibi, 'ülkenin durumu karışık, siz sahaya çıkın' denildi, biz sustuk. Seyirci de kaçar, futbol da geri gider.
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