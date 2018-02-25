'Güneş arızayı gideremezse işi zor!'
Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi.
- Fenerbahçe’nin ne oynayacağı belli olmasına rağmen Beşiktaş, ilk yarım saat çok çaresiz kaldı. Ön basan rakibine rağmen dikkatsiz davranıldı ve çok kritik toplar kaybedildi. Ama Fenerbahçe’nin golü gördüğümüz kadarıyla ofsaytı. Devrenin ilk yarım saatlik bölüm Beşiktaş açısından şöyle geçti: “Vida-Medel-Adiba-Vida-Medel-Atiba”… Yani top sürekli bu üçlü arasında dolaştı. Bu da çaresizlikti. Beşiktaş, kanada topu verebildiği ölçüde Fenerbahçe kalesine gidebildi ama bunu da bir tek Quaresma ve Gönül ile becerebildi. Diğer kanatçı Babel, oyuna hiç girmedi. Fenerbahçe’nin oyun planı son 15 dakikada çözülmeye başlandı ama Beşiktaş’ın önde daha etkili olması lazım.
- Şu andaki Beşiktaş’ın sadece oyuncu değişiklikleriyle maça ortak olması zor. Öncelikle topu geriden çok daha iyi çıkarması ve iki kanadın birlikte işler olması lazım. Tolgay beklentilerin altında kaldı. O düzelmezse Güneş’in işi zor. Negredo ile başlanması gerekirdi. Yine duran toplarda Love’dan daha iyi bir seçenek olacak ikinci yarı. Bugün Beşiktaş’ın kulübesi Fenerbahçe’nin gerisinde.
- Yine bir derbi klasiği. Seyirci kilit! Geriye de düşüldüğü için Beşiktaş tribünü şu ana kadar maça etki edemedi. Cüneyt Çakır, Beşiktaş’ ev sahibi olduğunu, Fenerbahçe’ye de deplasmanda olduğunu hissettirmedi.
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