Güne damga vuran Ahmet Nur Çebi aracı!
Beşiktaş'ta yeni başkan ve yönetim kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul ile belli oluyor.
Beşiktaş başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı kongrede açıklamalarda bulundu.
Seçim heyecanı sürerken başkan adayı Ahmet Nur Çebi'yi destekleyen bir kongre üyesinin arabası dikkatlerden kaçmadı.
Oy kullanmaya geldiği arabada başkan adayının ismi ve yönetim kurulu listesinde yer alan kişilerin isimleri yer alıyor.
Ayrıca aracın arkasında 'Beşiktaşıma nur geliyor artık. Güneşler açar, şampiyonluklar yağar. Beşiktaş için Ahmet Nur Çebi'yi seçin' notu yazılı.
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