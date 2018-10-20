Gündoğdu Adana Basketbol evinde Fenerbahçe'yi yendi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, sahasında Fenerbahçe'yi 70-68 yendi. Karşılaşma, skor tabelası arızası nedeniyle yaklaşık 15 dakika geç başladı.
Salon: Menderes
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Egemen Ercan, Benhür İrcel
Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 8, Nur Nihan Dabakoğlu 9, Manolya Kurtulmuş 10, Marginean 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 8, Bouthours, Deniz Çatalbaş, Malashenko 2, Sevgi Tonguç 5, Ervin 17
Fenerbahçe: Ayşe Cora 9, Vaughn 13, Plum 13, Verameyenka 21, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş 7, Hartley 5, Merve Arı
1. Periyot: 15-19
Devre: 31-34
3. Periyot: 55-53
5 faulle çıkan: 36.08 Boyd (Gündoğdu Adana Basketbol)
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