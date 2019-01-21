Gündemden en son transfer haberleri...Kim nereye transfer oldu?
Transfer haberleri, ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı en son transferleri merak eden futbolseverler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, ligin ikinci yarısında yeni takımlarıyla forma giyecek olan oyuncular ve diğer transfer haberleri
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer takımları takip eden futbolseverlerin merakla araştırdığı transfer haberleri, art arda gelmeye devam ediyor. Gelen oyuncular kadar gidenlerin de damga vurduğu transfer haberlerinde bazı isimler ön plana çıktı. İşte, en son verilerle transfer haberleri
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ
RYAN BABEL GİTTİ: Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı. Beşiktaş, Ryan Babel’i 2 milyon Euro karşılığında Fulham’a sattı.
PEPE EVİNE DÖNDÜ: Beşiktaş ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Pepe'nin yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu 12 yıl sonra yeniden Porto'ya geri döndü.
DEFANSA 1,87'LİK TAKVİYE: Nicolas Isimat-Mirin PSV'den Beşiktaş'a transfer oldu. Defans mevkisinde forma giyiyor.
BURAK YENİDEN KARTAL'DA: Trabzonlu forvet Burak Yılmaz, daha önce de forma giydiği Beşiktaş'a transfer oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ
OZAN TUFAN YENİ ADRESİNDE: Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Ozan Tufan, Alanyaspor'a kiralandı.
AATIF RİZE'DE: Takımda bir süre kadro dışı kalan Aatıf, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı.
GENÇ BARIŞ MALATYA'DA: Barış Alıcı, Sadık transferinin karşılığında Yeni Malatyaspor'a kiralandı.
SADIK FENERBAHÇE'DE: Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin yen stoperi oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
EMRE TAŞDEMİR KAP'A BİLDİRİLDİ: Galatasaray Kulübü, Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır" denildi.
DEFANSA TAKVİYE: Chaves takımında forma giyen Marcao, Galatasaray'ın yeni stoperi oldu.
GARRY RODRİUGES'İN YENİ ADRESİ: Galatasaray'lı futbolcu Garry Rodriuges, 9 milyon euro bedelle Al İttihad takımına transfer oldu.
18'LİK STOPERLER: Galatasaray Kulübü, 18 yaşındaki stoper Ogün Çalışkan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza atılan bir diğer genç oyuncu ise 98 doğumlu Çekdar Orhan oldu.
KASIMPAŞA TRANSFER HABERLERİ
KALECİ SİMONE SCUFFET: Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, İtalya Serie A ekibi Udinese'nin kalecisi Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç’ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
OFANSİF ORTA SAHA HARİS HAJRADİNOVİC: Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.
AZAD TOPTİK: Stutgart'tan Kasımpaşa'ya transfer oldu. Orta saha oyuncusu
TOBİAS HEİNTZ: Sarpsborg'tan Kasımpaşa'ya transfer oldu. Orta saha oyuncusu
BAŞAKŞEHİR TRANSFER HABERLERİ
SERDAR BAŞAKŞEHİR'DE: Bir süredir Spartak Moskova forması giyen ve geçtiğimiz sezon başı kulüpsüz kalan Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile anlaştı.
ROBİNHO FORMAYI GİYDİ: Sivasspor'da attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu Robinho, kendisini Medipol Başakşehir'e bağlayan imzayı attı.
COSTA GİTTİ: Başakşehirli stoper oyuncusu Manuel De Costa, yeni takımı Al İttihad'a 4.5 milyon euro bedelle transfer oldu.
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