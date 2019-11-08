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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Günay Güvenç'ten Galatasaray'a gözdağı

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Günay Güvenç'ten Galatasaray'a gözdağı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında yarın evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, takım kaptanı Günay Güvenç, “Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık” dedi.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü’nde zorlu maç için son hazırlıklar yapılıyor.

Yarın saat 20.00’de Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak maç için son çalışmalarını kendi tesislerinde yapan Gaziantep ekibinde takım kaptanı Günay Güvenç açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nden yorgun dönecek olmasına rağmen büyük bir takım olduğunu söyleyen Günay Güvenç, “Biz her şeyimizle bu maçı kazanmaya odaklandık” diye konuştu.

“Galatasaray yorgun olsa da güçlü bir takım”

Galatasaray'ın yorgun olmasına rağmen güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve buna göre çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Günay Güvenç, “Öncelikle Gaziantep şehri olarak yarın bizi çok güzel bir maç bekliyor. Galatasaray buraya biraz yorgun gelecek ama kadro derinlikleri bu yorgunluğu kaldırabilecek kapasitede. Bunun bizi yanıltmaması lazım. Çünkü Galatasaray güçlü bir kadroya sahip” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep şehri olarak kazanmak istiyoruz”

Zor bir maç oynayacaklarını ve tamamen kazanmaya odaklandıklarını söyleyen Güvenç, “Galatasaray güçlü bir takım ama biz de hafta sonu kazanmak istiyoruz. Bizim için, taraftarlarımız için, Gaziantep şehri için çok önemli bir maç bu. Biz de oyuncular olarak elimizden geleni yapıp inşallah galip gelmek istiyoruz. Bu doğrultuda odaklandık ve çalışmalarımızı da ona göre yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında Babel ve Belhanda ceza sınırında...
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Ankaragücü'nü deplasmanda yendikleri maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Üç puanı hak etmediğimiz bir maçtı"Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 3 puanı hak etmediklerini dile getirdi.
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Günay Güvençten Galatasaraya gözdağı

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