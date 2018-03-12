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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriGümüşhanespor'da Güvenç Kurtar dönemi bitti
Futbol Gümüşhanespor'da Güvenç Kurtar dönemi bitti
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Futbol
12.03.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Gümüşhanespor'da Güvenç Kurtar dönemi bitti

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Gümüşhanespor'da Güvenç Kurtar dönemi bitti

TFF 2.lig, Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor, sezon başından beri çalıştığı üçüncü teknik direktör olan Güvenç Kurtar’la yollarını ayırdı.

Sezon başında Levent Eriş’le yola çıkan ardından Ahmet Yıldırım’la anlaşan ve son olarak Güvenç Kurtar’la 30 Ocak tarihinde anlaşan Gümüşhanespor, hafta sonu sahasında Bugsaşspor A.Ş’ye 3-0 mağlup olduktan sonra 40 günlük Kurtar dönemini sonlandırarak teknik adamla yollarını ayırdı.

Kurtar’ın antrenör olarak çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Gümüşhanespor, haftalar boyunca sürdürdüğü liderliğini bu dönemde kaybetmişti.
Gümüşhanespor kulübünden yapılan açıklamada Teknik Direktör Güvenç Kurtar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayrıldığını, takımımız ara vermeden Hacettepe maçı hazırlıklarına yardımcı antrenör Sezgin Köprülü yönetiminde başladığı bildirildi.

“Bizim için önemli olan Gümüşhanespor’dur”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı İsmet Çakmak, “Gümüşhanespor’un hedefi nettir. Bu hedef doğrultusunda gereken çalışmalar yapılacaktır. Sezon sonu özlemle istediğimiz şampiyonluk için tüm mücadelemizi göstereceğiz. Bu yolda taraftarlarımızın sonsuz desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Onlar her zaman Kırmızı-Beyazlı takımımızın itici gücü olmuştur. Gümüşhanespor bireylere mahkum kalmadan her zaman kalıcı kalmalıdır. Bunun için hep ve tam destek sağlanmalıdır. Uzun ve zorlu maçlar bizleri bekliyor. Sezonun ikinci yarısında düşme potasında olan ve Play-Off’ isteyen takımlar daha hırsı maçlarına çıkıyor. Tabi ki bizlerde bunun farkındayız. Önümüzde 7 final maçı var. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Çakmak, “Şampiyonluk yolunda ilerleyen Gümüşhanespor’umuza geçmiş dönemde başkanlık ve yöneticilik yapan herkese, desteklerini esirgemeyen Gümüşhane Valisi Okay Memiş’e, Onursal başkanımız ve Milletvekilimiz Hacı Osman Akgül’e, Milletvekilimiz Cihan Pektaş’a ve Gümüşhane Belediye Başkanımız Ercan Çimen’e teşekkür ediyorum. Bizler bir oldukça ve tek bir paydada birleştikçe hedefimize kavuşacağımıza olan inancım sonsuzdur” dedi.

Açıklamada ayrıca teknik direktörlük görevi için atılan somut adımların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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