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GeriFutbol Gümüşhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 21:19,Son Güncelleme:/

Gümüşhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdı

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Gümüşhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktör Fatih Akyel'in görevine son verildi.

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Cengiz Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdıklarını kaydetti.

Pendikspor maçından sonra süreçle ilgili detaylı bir açıklama yapacaklarını aktaran Fırat, "Transferi açamadık diye hiç kimse pes ettiğimizi düşünmesin. İlk günkü inancımızı koruyoruz. Mevcut oyuncularımızla bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımıza ve ligde kalacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın ve şehrimizin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Gümüşhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdı

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