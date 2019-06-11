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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.06.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Gümüşdağ’dan Mert Günok transferine veto!

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Gümüşdağ’dan Mert Günok transferine veto!

Süper Lig’de geçen sezon ligin en az gol yiyen ekibi olan Medipol Başakşehir’in milli kalecisi Mert Günok’un Fenerbahçe’ye gidişine başkan Göksel Gümüşdağ’dan izin çıkmadı.

Milli maçlardan sonra Fenerbahçe’ye resmi imza atması beklenen Emre Belözoğlu’nun sarı lacivertli kulüp için aracı olduğu ve Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaparak Mert Günok’un transferi için görüştüğü ancak Gümüşdağ’ın kesinlikle bu transfere izin vermediği öğrenildi.

Takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk da hem Başakşehir, hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Mert Günok’un yeni sezonda da takımın kalesinde görev almasını istiyor.

Okan Buruk: Arda Turan bizimle olacak
Okan Buruk: Arda Turan bizimle olacak

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve A Milli Takım’ın EURO 2020 Elemeleri’nde H Grubu’nda çıktığı 3 müsabakada da kalesini gole kapatan 30 yaşındaki kaleci için ret cevabı alan sarı lacivertli takım da transferde beklemeye geçti.

Öte yandan Medipol Başakşehir’in yeni teknik direktörü Okan Buruk için düzenlenen imza töreninde de sadece sözleşmesi biten oyuncularla yolların ayrılacağını, takımdaki futbolcularla yola devam edileceğini belirten Gümüşdağ, eksik bölgelere de transferler yaparak yine istikrarlı bir şekilde şampiyonluk yolunda olacaklarının altını çizdi.

Okan Buruk imza töreninde yeni sezona dair açıklamalarda bulundu...

Okan Buruk Medipol Başakşehir'deMedipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı. Törende konuşan Buruk, "Bu takımın hedefleri doğrultusunda yürümek için heyecanlıyım. Bu yarışın içinde olmak için aç bir insanım ve çok daha fazla çalışacağım" dedi.
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Gümüşdağ’dan Mert Günok transferine veto

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