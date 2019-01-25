Gümüşdağ açıkladı! "Fenerbahçe, Adebayor için..."
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, Fenerbahçe'den Adebayor için teklif almadıklarını dile getirdi.
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da yayımlanan Gündem Futbol'da, Adebayor'un Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe'nin Togolu golcüyü ara transferde kadrosuna katmak için Başakşehir'e teklif yaptığı haberleri hakkında konuşan Gümüşdağ, "Adebayor'un başka kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor" dedi.
Turuncu-lacivertli formayla 70 maça çıkan Emmanuel Adebayor, 27 gol atarken, 8 de asist yaptı.
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