Gümüş gol, altın 3 puan! Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGümüş gol, altın 3 puan! Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
GeriSpor Gümüş gol, altın 3 puan! Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
21.04.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Gümüş gol, altın 3 puan! Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gümüş gol, altın 3 puan! Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligde kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. 2-0 Galatasaray'ın öne geçtiği maçta skor 2-2'ye geldi. Galatasaray'a hayat öpücüğünü ise oyuna sonradan dahil olan Sinan Gümüş verdi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki oynanan ve nefes kesen mücadelede Galatasaray'a kritik galibiyeti getiren golleri, 5.dakikada Bafetimbi Gomis, 17. dakikada Tzavellas kendi kalesine ve 82. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golleri ise 22. dakikada Fernandes ile 60. dakikada penaltıdan Emra Akbaba'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürürken Aytemiz Alanyaspor, 32 puanda kaldı.


STAT: Bahçeşehir Okulları 
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kemal Yılmaz (xx), İsmail Şencan (xx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Gassama (xx), Welinton (xx), Tzavellas (xx), Nsakala (xx), Sackey (xx), Maniatis (xx) (Dk. 81 Taha), Villafanez (xx) (Dk. 81 Efecan), Emre Akbaba (xxx), Fernandes (xx), Douglas (xx) (Dk. 65 Cenk Ahmet xx)
GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (xx), Denayer (xx), Serdar (xx), Nagatomo (xx), Fernando (xx), Donk (xx), Rodrigues (xx) (Dk. 70 Sinan xx), Feghouli (xx) (Dk. 77 Eren Derdiyok), Belhanda (xx) (Dk. 66 Yasin x), Gomis (xxx)
GOLLER: Dk. 22 Fernandes, Dk. 60 (P) Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 5 Gomis, Dk. 17 Tzavellas (KK), Dk. 82 Sinan (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Gassama, Sackey, Taha (Aytemiz Alanyaspor) - Serdar Aziz, Belhanda (Galatasaray)

Gümüş gol, altın 3 puan Galatasaray, deplasmanda Alanyasporu devirdi

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
5'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues, Gomis'in pasıyla topla buluştu. Rodrigues, rakibini geçip ceza alanı dışından sert ve etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Haydar'dan seken topu takip eden Gomis meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-1. 
17'nci dakikada orta alanda başlayan Galatasaray atağında Fernando'nun pasında topla buluşan Mariano, ortasını sağ taraftan ceza alanına yaptı. Kale önüne gelen topta, araya girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda meşin yuvarlak Aytemiz Alanyaspor'un ağlarına gitti: 0-2.
22'nci dakikada orta alanda gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Fernandes rakiplerini çalımlarla geldiği ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-2.
59'uncu dakikada Galatasaray ceza alanının içinde yaşanılan pozisyonda Serdar Aziz'in Douglas'a yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını işaret etti.
60'ıncı dakikada penaltı için topun başına geçen Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 2-2.
82'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Mariano pasını ceza alanına hareketlenen Sinan Gümüş'e gönderdi. Kale önünde topla buluşan Sinan'ın şık vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.

Gümüş gol, altın 3 puan Galatasaray, deplasmanda Alanyasporu devirdi

NOTLAR:

TERİM DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 29'uncu hafta mücadelesinin ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya; Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

ALANYA CEPHESİNDE TEK DEĞİŞİKLİK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, takımının ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Efecan Karaca'yı yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Lucas Villafanez'e ilk 11'de görev verdi. Aytemiz Alanyaspor sahaya; Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas ilk 11'i ile çıktı.

ASLAN DIŞ SAHADA ÇOK PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı takım deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.

Gümüş gol, altın 3 puan Galatasaray, deplasmanda Alanyasporu devirdi



GALATASARAY, ÖZTÜRK YÖNETİMİNDE 3'TE 3 YAPTI
Müsabakayı Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Ümit Öztürk daha önce sarı kırmızılıların 3 maçında görev aldı. Bu 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı.

CİMBOM'DA 3 OYUNCU DERBİ ÖNCESİ KART SINIRINDA
Sarı kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş karşılaşmada kart görmeleri durumunda, ligin 31'inci haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ KARŞILAŞMA
Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların tamamını sarı kırmızılılar kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu lacivertliler ise 3 kez gol attı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis'in golleriyle Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Gümüş gol, altın 3 puan Galatasaray, deplasmanda Alanyasporu devirdi

Cimbom şampiyon gibi karşılandı!Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya’ya ulaştı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımı şampiyon gibi karşıladı. Galatasaray kafile, saat 17.00’da özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı’na indi. Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara taraftarın ilgisi yoğun oldu. Kafileyi taşıyan otobüsün hareketinde de meşalelerden bir koridor oluşturan taraftarlar, “Güneş o gün şampiyonluk için doğacak” yazan pankart açarak tezahürat yaptı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Müge Anlı ve Esra Erol'u karşı karşıya getirdi

Tam 31 dikiş atıldı!

Gümüş gol, altın 3 puan! Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi