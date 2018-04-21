Gümüş gol, altın 3 puan! Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u devirdi
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligde kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. 2-0 Galatasaray'ın öne geçtiği maçta skor 2-2'ye geldi. Galatasaray'a hayat öpücüğünü ise oyuna sonradan dahil olan Sinan Gümüş verdi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki oynanan ve nefes kesen mücadelede Galatasaray'a kritik galibiyeti getiren golleri, 5.dakikada Bafetimbi Gomis, 17. dakikada Tzavellas kendi kalesine ve 82. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un golleri ise 22. dakikada Fernandes ile 60. dakikada penaltıdan Emra Akbaba'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürürken Aytemiz Alanyaspor, 32 puanda kaldı.
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kemal Yılmaz (xx), İsmail Şencan (xx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Gassama (xx), Welinton (xx), Tzavellas (xx), Nsakala (xx), Sackey (xx), Maniatis (xx) (Dk. 81 Taha), Villafanez (xx) (Dk. 81 Efecan), Emre Akbaba (xxx), Fernandes (xx), Douglas (xx) (Dk. 65 Cenk Ahmet xx)
GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (xx), Denayer (xx), Serdar (xx), Nagatomo (xx), Fernando (xx), Donk (xx), Rodrigues (xx) (Dk. 70 Sinan xx), Feghouli (xx) (Dk. 77 Eren Derdiyok), Belhanda (xx) (Dk. 66 Yasin x), Gomis (xxx)
GOLLER: Dk. 22 Fernandes, Dk. 60 (P) Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 5 Gomis, Dk. 17 Tzavellas (KK), Dk. 82 Sinan (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Gassama, Sackey, Taha (Aytemiz Alanyaspor) - Serdar Aziz, Belhanda (Galatasaray)
MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
5'inci dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues, Gomis'in pasıyla topla buluştu. Rodrigues, rakibini geçip ceza alanı dışından sert ve etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Haydar'dan seken topu takip eden Gomis meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-1.
17'nci dakikada orta alanda başlayan Galatasaray atağında Fernando'nun pasında topla buluşan Mariano, ortasını sağ taraftan ceza alanına yaptı. Kale önüne gelen topta, araya girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda meşin yuvarlak Aytemiz Alanyaspor'un ağlarına gitti: 0-2.
22'nci dakikada orta alanda gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Fernandes rakiplerini çalımlarla geldiği ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-2.
59'uncu dakikada Galatasaray ceza alanının içinde yaşanılan pozisyonda Serdar Aziz'in Douglas'a yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını işaret etti.
60'ıncı dakikada penaltı için topun başına geçen Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 2-2.
82'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Mariano pasını ceza alanına hareketlenen Sinan Gümüş'e gönderdi. Kale önünde topla buluşan Sinan'ın şık vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.
NOTLAR:
TERİM DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 29'uncu hafta mücadelesinin ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya; Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis ilk 11'i ile çıktı.
ALANYA CEPHESİNDE TEK DEĞİŞİKLİK
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, takımının ligin 29'uncu haftasında deplasmanda oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de görev verdiği Efecan Karaca'yı yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Lucas Villafanez'e ilk 11'de görev verdi. Aytemiz Alanyaspor sahaya; Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas ilk 11'i ile çıktı.
ASLAN DIŞ SAHADA ÇOK PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı takım deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.
GALATASARAY, ÖZTÜRK YÖNETİMİNDE 3'TE 3 YAPTI
Müsabakayı Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Ümit Öztürk daha önce sarı kırmızılıların 3 maçında görev aldı. Bu 3 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı.
CİMBOM'DA 3 OYUNCU DERBİ ÖNCESİ KART SINIRINDA
Sarı kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş karşılaşmada kart görmeleri durumunda, ligin 31'inci haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ DÖRDÜNCÜ KARŞILAŞMA
Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların tamamını sarı kırmızılılar kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu lacivertliler ise 3 kez gol attı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis'in golleriyle Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
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