Gülkız Tulay: Satranç bir spordan daha fazlasıdır

Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2005 yılında federasyona kayıtlı 30 bin lisanslı sporcu sayısının bugün 801 bin 139'a ulaştığına dikkati çekti.

Satranç Federasyonunun lisanslı sporcu sayısında Türkiye'deki tüm spor federasyonlarını geride bıraktığını ifade eden Tulay, "2017 yılında başarılı ve kapsamlı sayısız turnuvaya ev sahipliği yaptık. Yurdumuzun dört bir yanında yapılan hamleler, yine yurdun dört bir yanındaki gözleri ışık gibi parlayan gençlerimizi görmemize vesile oldu." diye konuştu.



Bu yıl Avrupa Kulüpler Kupası ve FIDE Olağan Kongresi'ni eş zamanlı olarak Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirten Tulay, "2018 Dünya Gençler Şampiyonası'nı, 2018 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nı, 2019 Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nı ülkemizde yapacağımızın da müjdesini paylaştık. 2018 yılında da uluslararası ünlü sporcuları, dünya satranç otoritesi temsilcilerini ülkemizde ağırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Tulay, 2017'de önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak "Türkiye'de küçükler, yıldızlar ve emektarlar şampiyonasına 6 bini aşkın sporcu katılımı ile Antalya'da dünya rekoru kırdık. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm satranç severler Antalya'da bir bayram havası içinde aydınlık geleceğe hamle yaptı." şeklinde konuştu.

"SPORA YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR"

Satranç branşında kazanılan madalya sayılarındaki artışa dikkati çeken Gülkız Tulay, "2005 yılında 11 olan madalya sayımız, bu yıl 391'e ulaştı." dedi.

Federasyon olarak Türkiye'ye yüzlerce madalya kazandıran çocukların gururunu paylaştıklarını dile getiren Tulay, şöyle devam etti:

"TSF olarak başarılarımızla, organizasyon yeteneğimizle, kapsamlı turnuvalarımızla kendimizi dünyaya ispatladık. Uluslararası katılımlı düzenlediğimiz turnuvalarda, ülkemizi tanıtma ve temsil etme şansını da elde ettik. Bu şansı çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bugün bir satranç ülkesi olarak anılmamızın en büyük unsurlarından biri de budur. Spora yatırım geleceğe yatırımdır. Satranç sporuna yatırım ise bu ülkenin sağlıklı, stratejik, azimli, hırslı, üreten ve hızlı düşünen genç beyinlerine yapılan yatırımdır. Satranç, bir spordan çok daha fazlasıdır."

"DEVLER LİGİNDE TÜRK SATRANCI DA VAR"

Gülkız Tulay, Satranç Milli Takımının, 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası'nda 5. olduğunu belirterek, "Ürettiğimiz projelerimizin, çalışmalarımızın meyvelerini aldık. Dünya satrancının devler liginde artık Türk satrancı da var." dedi.

Şampiyonalar düzenlemek için sponsor destekleri aldıklarını dile getiren Tulay, "Ayrıca Belediyelerimizin yardımıyla düzenlediğimiz uluslararası açık satranç turnuvalarımızın sayısını 17'ye çıkardık. Sponsorlarımızın desteği, gücümüze güç kattı. Yanımızda olduklarını hissetmek bizi ayrıcalıklı kıldı. Diğer spor branşlarında da böyle güzel iş birliklerinin olmasını dilerim." diyerek, sözlerini tamamladı.