Güldeniz Önal yeniden Galatasaray'da
Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı, eski oyuncularından Güldeniz Önal'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı, eski oyuncusu Güldeniz Önal'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Tecrübeli smaçör için Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine takım menajeri Nihan Güneyligil'in de katıldığı aktarıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle