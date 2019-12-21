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Futbol
21.12.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Guilherme'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

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Guilherme'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme, isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi ve "Ocak ayında neler olacağını göreceğiz" dedi.

Yeni Malatyaspor forması Guilherme, isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetenekli oyuncu, adının büyük takımlarla anılmasının güzel olduğunu söyledi ve Yeni Malatyaspor'la kontratının devam ettiğini hatırlattı. Guilherme ayrıca, "Ocak ayında neler olacağını göreceğiz" dedi.

Guilherme'nin açıklamaları şu şekilde:

"Büyük takımlarla isminin anılması güzel, Malatya ile kontratım devam ediyor. Ocak ayında ne olacağını göreceğiz. Ben takıma gol ve asistlerle katkı yapmak, üst sıralara taşımak istiyorum."

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