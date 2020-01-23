Son Dakika Transfer Haberleri | Guilherme'den Beşiktaş itirafı!
Yeni Malatyaspor'da Guilherme, Beşiktaş'ın harcama limiti problemi sebebiyle siyah beyazlı ekibe transfer olamadığını söyledi.
Yeni Malatyaspor forması Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 2-1 mağlup etmelerine rağmen turnuvadan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediğine dair samimi ifadeler kullanan yıldız oyuncu, siyah beyazlı ekibin harcama limitine takılmasından dolayı transfere TFF'den olumsuz yanıt geldiğini söyledi.
Guilherme, "Beşiktaş'a transferim harcama limitlerine takıldı, federasyon da kabul etmedi" dedi.
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