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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.09.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Guilherme Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor

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Guilherme Yeni Malatyaspor'u sırtlıyor

Yeni Malatyaspor’un sezon başında İtalya’nın Benetivo takımından ikinci kez kiraladığı Guilherme Costa Marguez, 5. haftası geride kalan Süper Lig’de ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağladı.

Brezilyalı futbolcu 3 gol, 3 asistlik performansıyla takımının kazandığı 7 puanda büyük pay sahibi oldu.

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Galatasaray ile Guilherme’nin 89. dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak puanını 7’ye yükselten Malatya temsilcisinde yüzler gülüyor. Müsabakanın ikinci yarısındaki etkili oyunuyla rakibine galibiyet şansı tanımayan sarı-kırmızılılarda son haftaların başarılı ismi Guilherme bu maçı da boş geçmedi. Brezilyalı orta saha Süper Lig’in 1. haftasındaki Başakşehir, 4. haftasındaki Ankaragücü ve 5. haftasındaki Galatasaray maçlarını boş geçmeyerek takımı adına 3 gole imza attı. Başarılı orta saha golcülüğünün yanı sıra atılan 3 gole de asistiyle direkt katkı yaparak, 5. hafta sonunda toplanan 7 puanda büyük pay sahibi oldu.

Hakkı Çelikel: Beraberliğe çok sevinmiyoruz
Hakkı Çelikel: Beraberliğe çok sevinmiyoruz

Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon İtalya’nın Benetivo takımından kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar başarılı performansından dolayı Guilherme ile bu sezon başında kiralık olarak yeniden anlaşmaya vardı.

Sergen Yalçın'dan maç sonu değerlendirmesi...

"Kazandığımız bir puandan dolayı mutluyuz"BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kazandıkları bir puan için mutlu olduklarını söyledi.
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Guilherme Yeni Malatyasporu sırtlıyor

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