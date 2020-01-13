Haber Giriş: 13.01.2020 - 07:33,
Guilherme kimdir ve kaç yaşında? Guilherme hangi takımlarda oynadı?
Kariyerine Portekiz'de başlayan ve Brezilya, Polonya, İtalya, Türkiye liglerinde sürdüren Guilherme, son günlerde transfer gündeminin odağını oluşturuyor. Guilherme hangi takımlarda oynadı ve kaç yaşında sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, genç oyuncunun biyografisini araştırmaya başladı. Peki, Guilherme kimdir ve kaç yaşında? İşte, Guilherme'nin okuduğu takımlar hakkında bazı bilgiler
Guilherme, 21 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Kariyerine Paraíba do Sul FC ve Sporting Braga takımlarında başladı. Daha sonra sırasıyla Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.
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