Guilherme: "Evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGuilherme: "Evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz"
GeriFutbol Guilherme: "Evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
14.02.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Guilherme: "Evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Guilherme: "Evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz"

Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncuları Guilherme ve Murat Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu Guilherme, "Ligin ikinci yarısında takıma faydalı olacak iyi arkadaşlar geldi. Şimdi daha güçlüyüz. Yapmamız gereken tek şey daha çok çalışıp, önümüzdeki maçlara odaklanmak" ifadelerini kullandı.

Guilherme, bir gazetecinin 'Performansında bir düşüş var, bunu neye bağlıyorsun' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Antalya’daki devre arası kampında sakatlığımdan dolayı çok iyi hazırlandığımı söyleyemem. Onun üzerine de maçlar peş peşe geldi. Bu biraz etkili oldu ama ben kalitemi biliyorum. Takıma neler verebileceğimi de biliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Çok iyi kazanımla eski Guilherme’yi göreceksiniz."

"İyi bir sonuç alacağız”

Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçıyla ilgili konuşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Onlar büyük bir takım. Biz onlara saygı duyuyoruz ama bilinmesi gerekiyor ki biz de evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz. Bizim yapmamız gereken şey iyi çalışıp, iyi konsantre olmak. İyi bir sonuç alacağız."

En Çok Oynanan Bahis
  • 476Galatasaray - Benfica
    1
    MS1
    2,20
    53403kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Murat Yıldırım: "Taraftar olmazsa bir kişi eksiğiz"

E. Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise Beşiktaş maçı öncesi taraftara çağrıda bulunarak, "Güzel bir maç olacak. Takım olarak iyi hazırlandık. Beşiktaş da büyük bir camia. İnşallah güzel bir maç olur ama 3 puan bizim olur. Yenmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Bizi desteklemelerini bekliyoruz. Onlar bizim arkamızda itici bir güç. Onlar olmazsa bir kişi eksiğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizde de iyi futbolcular var”

Başarılı oyuncu, bir gazetecinin 'orta sahada bir rekabet var, bunu nasıl değerlendiriyorsun' sorusuna, ise "Sezona kendi performansım açısından iyi başladım. Bunu da sürdürdüm. Çok şükür iyi gidiyoruz. Takımla birlikte benim performansım da iyi gidiyor. Rekabet her zaman olacaktır. Bir takımda rekabetin olması iyidir çünkü herkes daha iyi konsantre olup çalışır. Bu da takıma yansır ve takım da daha iyi olur. O yüzden rekabet her zaman her pozisyon için iyidir. Bizde de iyi futbolcular var. Devre arası gereken takviyeler yapıldı. İyi bir çıkış yakalamak istiyoruz. İyi gidiyoruz ama biraz daha iyi gidip, üst sıralarda ligi tamamlamak istiyoruz" yanıtını verdi.

Taraftarların takıma büyük destek verdiğini dile getiren Yıldırım, "Taraftara ihtiyacımız var. Taraftarlarımız stada gelirse bir kişi fazla oynarız. Bizi ateşlerler, biz de ona göre daha hırslı ve mücadele gücü yüksek bir takım oluruz. O yüzden her zaman onları bekliyoruz. Stat boş olunca futbolun zevki de olmuyor. Onlarla daha zevkli oluyor" diye konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (14.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Konyaspor, Fenerbahçe taktiğini çalıştı

Cihat Arslan: "Ankaragücü maçını bensiz de kazanacaklarına inanıyorum"

Demirören Haber Ajansı’ndan açıklama

Galatasaray Avrupa arenasına çıkıyor! Galatasaray Benfica son 32 turu maçı saat kaçta ve hangi kanalda?