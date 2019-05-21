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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.05.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Guilherme Costa'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

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Guilherme Costa'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, bu iddiayı gündeme getiren ise Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme Costa'nın menajeri Marcelo Robalinho oldu.

27 yaşındaki orta sahanın sezon sonu bonservisinin bulunduğu Serie B ekibi Benevento'ya döneceğini belirten Robalinho, "Fenerbahçeli yetkililer Guilherme için benimle temas kurdu. Yakın zamanda beni arayacaklarını söylediler" diye konuştu.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro. Bu sezon Malatya forması ile 33 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında skorer bir futbol ortaya koymuştu.

Oyuncu bu sezon ayrıca 10 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Guilherme daha önce Braga ve Legia Varşova gibi takımlarda forma giydi.

Kulüp kariyerinde 257 maça çıkıp 35 gol, 40 asist üretti.

Malatya yönetiminin, merkez orta saha olarak görev yapan Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin de satın alma opsiyonlu kiralık yöntemiyle transferi bitirmek istediği ifade edildi.

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