Guilherme Costa'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe...
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sezon sonunda birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, bu iddiayı gündeme getiren ise Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme Costa'nın menajeri Marcelo Robalinho oldu.
27 yaşındaki orta sahanın sezon sonu bonservisinin bulunduğu Serie B ekibi Benevento'ya döneceğini belirten Robalinho, "Fenerbahçeli yetkililer Guilherme için benimle temas kurdu. Yakın zamanda beni arayacaklarını söylediler" diye konuştu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro. Bu sezon Malatya forması ile 33 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında skorer bir futbol ortaya koymuştu.
Oyuncu bu sezon ayrıca 10 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Guilherme daha önce Braga ve Legia Varşova gibi takımlarda forma giydi.
Kulüp kariyerinde 257 maça çıkıp 35 gol, 40 asist üretti.
Malatya yönetiminin, merkez orta saha olarak görev yapan Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin de satın alma opsiyonlu kiralık yöntemiyle transferi bitirmek istediği ifade edildi.
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