Guduric resmen Memphis Grizzlies'te
NBA takımlarından Memphis Grizzlies, Marko Guduric ile çok yıllı bir kontrat imzaladığını duyurdu.
Geçtiğimiz 2 sezonu Fenerbahçe'de geçiren Marko Guduric, resmen Memphis Grizzlies'e transfer oldu.
Sırp yıldızın 2 yıl için 5.3 milyon dolar karşılığında sözleşme imzaladığı iddia edildi. Fakat sözleşmenin süresi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
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