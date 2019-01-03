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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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03.01.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Guduric: "Obradovic'in iyi bir öğrencisi olmaya çabalıyorum"

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Guduric: "Obradovic'in iyi bir öğrencisi olmaya çabalıyorum"

Ülkesinde yayın yapan "Sport Klub" haber sitesine konuşan Guduric, sezonun geride kalan bölümü, Fenerbahçe Beko günleri ve Zeljko Obradovic hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sezonun geride kalan bölümünde artık sakatlık sorunu olmadığı için daha güçlü ve iyi antrenmanlar yapabildiğini belirten Guduric, "Ayrıca takımdaki ikinci senem. Sistemi biliyorum. Maçlarda takıma katkı yapmam daha kolay oldu. İyi oynuyor, güzel sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sistemine de değinen Guduric, bu sistemin temel özelliklerinin disiplin ve her oyuncunun rolünü bildiği bir takım oyunundan geçtiğini vurguladı.

Guduric, takım olarak iyi oynadıkları ve bireysel olarak oyunda daha çok kaldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim üstlendiğim rol savunmaya enerji katmak, en agresif oyunculardan biri olmak ve hücumda takım arkadaşlarıma şut imkanları yaratmak. Bu sezon topla çok daha fazla oynuyor olmak ve takım arkadaşlarıma şut şansları oluşturmak hoşuma gidiyor."

Oyun kurucu özelliklerini ve fiziğini güçlendirmek istediğinin altını çizen Guduric, THY Avrupa Ligi'nde bir hafta içinde iki maç oynamadıkları dönemlerde bireysel antrenmanlar yaptığını belirtti.

Guduric, başta Zeljko Obradovic olmak üzere geçen sezon kulübe yeni geldiğinde herkesin kendisini olağanüstü karşıladığını belirterek, "Ben de dinlemeye ve öğrenmeye, iyi bir öğrenci olmaya çabalıyorum." yorumunu yaptı.

Sarı-lacivertli takımda uzun yıllar kalabileceğini kaydeden Guduric, "Geçen sezon yeni geldiğimde de 10 yıllık sözleşme imzalayabileceğimi söylemiştim, zira kulüpteki organizasyon ve insanlar beni çok etkilemişti. Aynı hislerim bu yıl için de geçerli. Daha devam eden sözleşmem var. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz, ama kesinlikle kendimi uzun süre Fenerbahçe'de görüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

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